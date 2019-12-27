فهد: جميع مباريات العين «نهائي كؤوس»

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مدرب فريق العين المؤقت، العراقي غازي فهد، عن أن الفريق سيستعيد خدمات هدافه التوغولي لابا كودجو في قمة الجولة 11، غداً، أمام الوحدة، بينما ستتعزز صفوف الفريق بعودة ريان يسلم، وبندر الأحبابي ومحمد فايز.

وقال فهد في المؤتمر الصحافي أمس، إن «العين يتعامل في الفترة الحالية مع كل مبارياته على أنها نهائي كؤوس، وإن كل تركيزه على تحقيق الفوز».

يذكر أن اللاعبين الأربعة التحقوا بالتدريبات الجماعية، بعد أن غابوا في فترة سابقة للإصابة.

وأكد غازي أنه منذ تولي المهمة اعتمد على مبدأ التعامل مع جميع المباريات المقررة على الفريق بسياسة نهائي الكؤوس، لأن الوضع لا يحتمل المزيد من نزيف النقاط، معتبراً أن ثقته كبيرة بلاعبي فريق العين في تقديم المستوى المشرف الذي يقود الفريق لتحقيق النتيجة القوية.

ورداً على سؤال حول أجواء الفريق قبل مواجهة «الديربي»، قال: «معرفتي باللاعبين ليست حديثة، إذ أشرفت على تدريب أغلب الأسماء الموجودة حالياً في قائمة الفريق، وعملنا معاً في أكثر من مناسبة خلال فترة المعسكر الخارجي، ما يعني أنني لست بعيداً عن الفريق».

وأعرب غازي فهد عن ارتياحه الشديد لعودة مجموعة من اللاعبين لتدريبات الفريق الجماعية قبل لقاء الوحدة، وقال: «من الجيد أن عاد إلى تدريبات الفريق كل من التوغولي لابا كودجو وريان يسلم ومحمد فايز وبندر الأحبابي، وفي مران أمس استعدنا اللاعب يحيى نادر، ونأمل أن يكون الجميع في درجة الجاهزية المطلوبة لمباراة الوحدة».

ولفت المدرب إلى استمرار غياب المهاجم الجزائري، عبدالرحمن مزيان، عن صفوف الفريق بداعي الإصابة، ما يعني عدم مشاركته في مباراة الغد، وقال: «مزيان خارج الحسابات بصورة رسمية، لكننا سنقف في المقابل على مدى جاهزية بقية اللاعبين الذين عادوا إلى التدريبات وسنحدد في مران اليوم من سيشارك أساسياً في اللقاء».

- صفوف العين تتعزز

أيضاً بعودة ريان

يسلم وبندر الأحبابي

وكذلك محمد فايز.