عموري: من الصعب لعب كرة قدم على أرضية ملعب بني ياس

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

انضم لاعب فريق الجزيرة، الدولي عمر عبدالرحمن، لقائمة المنتقدين لأرضية استاد نادي بني ياس، وأكد أن من الصعب لعب كرة قدم على الأرضية التي ظهرت بصورة سيئة خلال مباراة فريقَي الجزيرة والوحدة، أول من أمس، في الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز الجزيرة بنتيجة 3-1، مستدركاً في الوقت ذاته أن الإصابات قضاء وقدر، وكانت «الإمارات اليوم» أجرت محاولات، في وقت سابق، مع المسؤولين في نادي بني ياس للحصول على تعليق على سوء الأرضية، لكنها لم تجد أي تجاوب.

وقال عموري في تصريحات صحافية، عقب نهاية المباراة، إن الأرضية التي خاضوا عليها لقاء «ديربي أبوظبي» أمام الوحدة، من الصعب أن تُلعب عليها مباريات كرة قدم، وإنهم يأملون أن يلعبوا على أرضيات أفضل من التي لعبوا عليها أول من أمس، وقال: «أرضية الملعب صعب أن تلعب عليها، نحن نطمح إلى أن نلعب على أرضية أفضل».

وكانت أرضية استاد نادي بني ياس تعرضت أكثر من مرة لانتقادات، إذ قال مدرب فريق حتا، اليوناني كريستوس كونتيس، في وقت سابق «من الصعب أن تلعب كرة قدم على مثل هذا الأرضية، وإن الأرضية لا تصلح لكرة القدم بل لزراعة البطاطا»، بينما حمّل مساعد مدرب فريق العين، باتريك فريدريك، أرضية نادي بني ياس مسؤولية تعادل فريقه أمام «السماوي»، وقال: «أرضية ملعب نادي بني ياس غير جيدة، ولا تساعد على التمرير السريع للكرة».

وكان لافتاً أن قائدي الجزيرة والوحدة علي مبخوت وإسماعيل مطر، لم يستطيعا أن يكملا المباراة، بعد أن تعرضا للإصابة في الشوط الأول من «ديربي أبوظبي»، إذ غادر «سمعة» الملعب في الدقيقة 27، بينما لحق به مبخوت في الدقيقة 30.

وقال عمر عبدالرحمن استمراراً في حديثه عن سوء الأرضية: «نادي بني ياس هو المسؤول عن هذا الملعب، سنواجهه على هذا الملعب يوم السبت، ضمن الجولة الـ11 لدوري الخليج العربي، يجب علينا في تلك المباراة أن نضاعف من تركيزنا وأن نحاول تفادي الأخطاء التي وقعنا فيها أمام فريق الوحدة».

وفي رده على سؤال عما إذا كان هنالك تخوف من قبل اللاعبين من الأرضية التي قد تتسبب في الإصابات، قال «عموري»: «الإصابات قضاء وقدر، يمكن أن تتعرض لها وأنت خارج الملعب، بالنسبة لي أنا راضٍ بالأقدار، لقد خضعت لثلاث عمليات جراحية في الرباط الصلبي».

وتعليقاً على تفوقهم على الوحدة في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، واستمرار فريق الجزيرة في المنافسة على كل الجبهات (الكأس والدوري وكأس الخليج العربي)، قال عمر عبدالرحمن: «صحيح أننا تأهلنا للدور ربع النهائي، لكن ذلك لن يعني شيئاً إذا خرجنا من نصف النهائي، طموحنا هو بلوغ المباراة النهائية، أما بالنسبة لبطولة الدوري فنريد أن نصعد إلى صدارة الترتيب، الدوري لايزال في الملعب ونحن سنقدم كل ما لدينا».

وأعرب اللاعب عن سعادته بالدعم الكبير الذي يجده من قبل الجماهير، من أجل استعادة مستواه المعروف عنه، وقال: «سعيد بمساعدة زملائي في الفريق لي، هم وراء عودة عمر، أود أيضاً أن أشكر جماهير فريق الجزيرة، والإمارات ككل، على الدعم الذي يقدمونه لي، هذا يمحني الحافز اللازم لاستعادة مستواي».

مدرب الجزيرة متخوف من إصابة مبخوت

أبدى مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، قلقه من طبيعة إصابة قائد فريقه، الدولي، علي مبخوت، التي تسببت في عدم إكماله المباراة وخروجه مبكراً في الدقيقة 39، في لقاء الوحدة ضمن الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى انه يأمل أن تكون الإصابة طفيفة، وألا يغيب اللاعب عن صفوفهم لفترة طويلة.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي، تعليقاً على حسمهم لمواجهة «ديربي أبوظبي»، إن فريقه استطاع التماسك في مواجهة منافسه، الذي تولدت لديه روح قتالية بعد طرد مدافعه حسين عباس في الدقيقة 19، وأعرب المدرب عن سعادته بحصول فريقه على بطاقة التأهل لربع النهائي على حساب جاره فريق الوحدة.

مبخوت أصيب مبكراً وخرج في الدقيقة 39. تصوير: إريك أرازاس

• نادي بني ياس هو المسؤول، سنواجهه على هذا الملعب السبت.

• أرضية استاد نادي بني ياس تعرضت لانتقادات أكثر من مرة.