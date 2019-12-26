الزعابي: مواطنو اتحاد كلباء قادرون على تحقيق طموح «النمور»

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

وصف مشرف الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، محمد الزعابي، المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون المواطنون في ثمن نهائي الكأس، بالمميز، وأنه يمكن الذهاب بهم بعيداً، لتحقيق طموحات «النمور».

جاء ذلك بعد المباراة التي فاز بها اتحاد كلباء على البطائح (4-2)، أول من أمس، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وأقيمت باستاد نادي الإمارات في رأس الخيمة.

وقال الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا فوزاً صعباً للغاية على فريق قوي وصعب، وقد توقعنا ذلك قبل المباراة لما شاهدناه من البطائح من مستوى فني مميز في مباريات دوري الدرجة الأولى، ولم تحسم النتيجة إلا بصافرة الحكم»، مبيناً أن اللاعبين المواطنين الشباب لاتحاد كلباء كانت لهم الكلمة العليا بحسم نتيجة المباراة، وأبرزهم أحمد عامر الذي سجل هدفين، إضافة إلى مايد راشد وسلطان الزعابي وحمدان البارود.

وأضاف: «المباراة كانت صعبة لأسلوب اللعب الذي قدمه فريق البطائح، وسعداء لأن لاعبي الفريق وصلوا بالمباراة إلى بر الأمان، وحققوا الفوز والتأهل للدور ربع النهائي».

السيد: تجربة جيدة رغم الخسارة

أكد مدرب البطائح، المصري طارق السيد، أن فريقه كان الأفضل ولم يستحق الخسارة، وبارك لاتحاد كلباء الفوز، واصفاً المباراة بالتجربة الجيدة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قدم اللاعبون مباراة قوية، وبقناعة تامة أعتقد أن البطائح كان الأفضل في المباراة، وكان الأكثر هجوماً لكننا لم نسجل أهدافاً أكثر منهم، وكانت تجربة مهمة لكي نستعد بها للمباريات المقبلة في بطولة الدوري». وتساءل السيد: «لا أعلم إذا كانت الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون سترحل لبطولة الدوري، خصوصاً أن الفريق نال بطاقتين حمراوين، أم لا، وهو أمر مهم جداً لنا، وأتمنى أن يتغير نظام البطولة في المواسم المقبلة، بحيث يعود للطريقة السابقة، ويتحول دور المجموعات إلى بطولة منفصلة على غرار كأس الاتحاد».