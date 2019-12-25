ريجيكامب: احترم جمهور الوصل وحضوره لمباريات الفريق من عدمه خياره

المصدر: منصور السندي – الشارقة

أكد مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب أنه سعيد بفوز فريقه بهدف دون رد وتأهله الى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة وأنه سيركز على المباراة القادمة للفريق في الدوري.

وقال ردا على سؤال عما سيقوم به الوصل في حال غاب لاعبه البرازيلي فابيو دي ليما أنه تحدث في هذا الموضوع مرات عدة ، واصفا ليما بانه من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي وأن هذا التقييم مبني على عدة سنوات، مشيرا بخصوص سبب غياب جمهور الوصل عن المدرجات في الفترة الأخيرة أنه لا يمكن الحديث عن الجمهور كون الأمر عائد له بالحضور أو الغياب، ولو كان لديه الرغبة فإنه سيحضر للمباراة ولو لم يكن يرغب في الحضور.

وأضاف مدرب الوصل في المؤتمر الصحافي عقب مباراة خورفكان أول من أمس " بالنسبة لموضوع الجمهور فإنني لايمكنني التعليق على هذا الأمر لكن بالتأكيد فإن المباراة ستكون ممتعة أكثر لو الجمهور حضر لكنني احترم الجمهور وكذلك الجماهير التي تحضر المباريات لكن هذا خيارهم ولا أدرى لماذا تسألونني مثل هذه الأسئلة".

يذكر أن المباراة شهدت حضورا جماهيريا متواضعا في المدرجات بلغ 325 مشجعا فقط.

وتابع ريجيكامب بخصوص اللاعب ليما، "فابيو دي ليما" لاعب مهم في الفريق ونحن في حاجة اليه ولدينا لاعبين آخرين لديهم إصابات وهم العمود الفقري للفريق لأنهم جميعهم تقريبا يلعبون في خط الوسط ولا أقلل من قدرات أحد وسعيد بتعاملي مع هؤلاء اللاعبين ولدينا أربعة وخمسة لاعبين جيدين لكنني أتمنى رؤية عطاء أكثر من هؤلاء اللاعبين في المباراة مثلما فابيو".

وأضاف مدرب الوصل معلقا على المباراة "كانت هناك بعض التمريرات الخطأ وهذا الأمر لم نعتد عليه لذلك كانت المباراة صعبة وحتى البرنامج الأخير للفريق كان في الفترة الأخيرة بسبب وجود اصابات عدة في صفوف اللاعبين لذلك كنا نلعب بنفس اللاعبين ولم يكن لدين خيارات عدة في دكة البدلاء".

وشدد ريجيكامب على أنه توقع صعوبة المباراة مع خورفكان.

وأشار مدرب الوصل الى أن الحالة التي تعرض لها لاعب الوصل ليما من وجهة نظره كانت ركلة جزاء لكنه لن يعلق على قرار حكم المباراة لكن هذا رايه.

ورفض ريجيكامب التعليق على مسالة استقطاب لاعبين خلال الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل، لافتا الى أنه مع عودة اللاعبين المصابين فإن الفريق سيكون أقوى.

وأكمل، اثق في اللاعبين الموجودين واحترمهم وهذا ليس التوقيت المناسب للحديث في هذا الأمر، ولابد من الجلوس مع إدارة النادي للحديث عن هذا الأمر ولو قرروا ذلك سنعقد بالتأكيد اجتماع في هذا الخصوص".