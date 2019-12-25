النقبي ومالابا يقودان اتحاد كلباء إلى الفوز على البطائح

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

فاز اتحاد كلباء على البطائح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد الإمارات في رأس الخيمة، ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، ليتأهل كلباء إلى الدور ربع النهائي.

وسجل لاعب اتحاد كلباء، أحمد النقبي، الذي سيرتدي قميص فريق ليغانيس الإسباني، مطلع العام المقبل، هدفين (32 و54) بينما سجل التوغولي، بينيل مالابا، هدفين (71 و83)، فيما سجل هدفي البطائح البرازيلي اليكسندر ميديريوس (43 و77)، وشهدت المباراة طرد لاعبَن من البطائح بالبطاقة الحمراء، هما عيسى علي وألكسندر ميديريوس.

قدم الفريقان مباراة متوسطة من الناحية الفنية، كان فيها اتحاد كلباء الأكثر استحواذاً والأخطر على المرمى.

ولم يحسن لاعبا اتحاد كلباء، التوغولي مالابا، وحمدان البارود، استثمار فرصتين سهلتين لاحتا لهما أمام المرمى، فتصدى لهما حارس البطائح خليفة سرور.

وسجل اتحاد كلباء الهدف الأول عن طريق اللاعب، أحمد النقبي، برأسية جميلة (32)، مستفيداً من كرة عرضية لعبها له سلطان الزعابي، الذي قاد هجمة بمجهودات فردية وتمكن من تخطي أكثر من مدافع قبل أن يلعبها للنقبي.

وتصدى حارس اتحاد كلباء، يوسف الزعابي، لكرة خطرة سددها البرازيلي ألكسندر ميديروس، وهو على مشارف منطقة الست ياردات، وأبعدها الى ضربة ركنية (38).

ولم يستسلم البطائح للنتيجة ليشن هجمات عديدة تمكن من خلالها إدراك التعادل عن طريق البرازيلي ألكسندر ميديريوس (43)، وعاد لاعب اتحاد كلباء، أحمد النقبي، ليسجل الهدف الثاني بعد تجاوز أكثر من مدافع وتوغل داخل الجزاء، قبل أن يسدد في المرمى (54)، وكاد البطائح يتعادل بعد خمس دقائق، لولا أن الكرة الرأسية للبرازيلي ألكسندر ذهبت إلى جوار القائم (59).

ومنح حكم المباراة، خالد الملا، البطاقة الحمراء للاعب البطائح عيسى علي، (70) ليلعب فريقه بـ10 لاعبين قبل أن يسجل اتحاد كلباء هدفه الثالث عن طريق التوغولي مالابا من ضربة جزاء (71).

وحصل البطائح على ضربة جزاء تصدى لها البرازيلي ألكسندر مسجلاً الهدف الثاني لفريقه (77)، ثم عاد اتحاد كلباء وسجل الهدف الرابع عن طريق بينيل مالابا (83) مستفيداً من كرة عرضية وصلته من حسن يوسف، وطرد حكم المباراة لاعب البطائح ألكسندر ميديريوس، لنيله البطاقة الصفراء الثانية (90+1).