سالم حسن: أوقفنا روشيوفيل بسبب التأخر عن موعد التدريبات

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قال مشرف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الظفرة، سالم حسن الهلالي، إن مدرب الفريق، الصربي فواك رازوفيتش، قرر استبعاد اللاعب الهولندي مايكل روشيوفيل بسبب تأخره عن الحصة التدريبية التي أجراها الفريق قبل لقاء العين ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وإن المدرب أخطر اللاعب بالإيقاف عن التدريبات مباشرة، وهو القرار الذي تم تأييده من قبل الإدارة.

وقال الهلالي لـ«الإمارات اليوم»: إن «اللاعب روشيوفيل حضر إلى الحصة التدريبية الختامية قبل مباراة العين متأخراً، وهذا الأمر أزعج المدرب لأن اللاعب محترف ويجب ألا يتأخر بمثل هذه الطريقة، وقد طلب المدرب منا استبعاد اللاعب ونحن أيدنا قراره، الذي كان فنياً من جانبه، ونحن كإدارة نؤيد هذه الخطوة منه، فيجب أن يكون للمدرب شخصية، كما أن الانضباط يفرض على الجميع».

وأشار مشرف الفريق إلى أنهم عقدوا اجتماعاً مع اللاعب عقب الحصة التدريبية مباشرة، وقال: «اجتمعنا مع اللاعب وتحدثنا معه بوجود المدرب، وقد كان الإيقاف لمباراة العين، وسينضم اللاعب للتدريبات مع الفريق، لكن مسألة مشاركته في المباريات المقبلة مع الفريق رؤية فنية، والسؤال الأهم هو هل يمكن للاعب أن يقدم الإضافة المرجوة منه لأنه حتى الآن لم يقدم المستوى المطلوب منه كلاعب محترف؟».

ومنذ انتقاله لصفوف الظفرة بداية الموسم الحالي، لم يظهر اللاعب الهولندي بالمستوى المتوقع منه على الرغم من مشاركته في ثماني مباريات في الدوري من بينها سبعة لقاءات أساسياً، إذ اكتفى بتسجيل هدف واحد وصنع آخر، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد تمريرات اللاعب بلغ 108 فقط، منها 81 تمريرة ناجحة، بينما سدد ست مرات فقط على المرمى.

وأكد مشرف فريق الظفرة أن هناك ثلاث جولات متبقية في دوري الخليج العربي لتقييم اللاعب، وقال: «من الجيد أن المركز الذي يلعب فيه المحترف الهولندي لدينا به وفرة من اللاعبين المواطنين على غرار سهيل المنصوري وخالد باوزير، وهما من الأسماء التي تستطيع تغطية هذا المركز، ولدينا لاعبون مواطنون أفضل من مستواه».

ولم يشارك اللاعب الهولندي مع فريقه في اللقاء الذي خاضه الظفرة مساء أول من أمس أمام فريق عجمان، ضمن دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، وكان لافتاً أن قائمة اللاعبين الاحتياطيين أيضاً لم تشهد اسم اللاعب، وهو ما قد يفسر بأن اللاعب أصبح خارج الحسابات بصورة كاملة.

وحول إمكانية تغيير اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في شهر يناير المقبل، قال سالم حسن الهلالي: «في الوقت الحالي لدينا لاعبون مواطنون في هذه الخانة يقدمون أداء أفضل منه، وكل ما يمكنني قوله هو أننا لم نوفق في التعاقد مع هذا اللاعب».

الرمادي: حزين لخروجنا من الكأس

أعرب مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن حزنه الشديد لخروج فريقه من مسابقة كأس رئيس الدولة من الدور الأول على يد الظفرة، لكنه في الوقت نفسه قال إنه يشعر بالرضا عن الأداء الجيد الذي قدمه لاعبوه خلال اللقاء رغم غياب بعض الأسماء المهمة.

وقال المدرب المصري في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة، إن الأداء كان متكافئاً من جانب الفريقين على مدار الوقت الرسمي والشوطين الإضافيين، مؤكداً أن حسم النتيجة بركلات الترجيح التي احتكم إليها الفريقان بعد استمرار التعادل السلبي يعتمد بشكل كبير على عامل التوفيق الذي لم يكن معهم.

مدرب الظفرة: نستحق التأهل

أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك رازوفيتش، أن فريقه استحق التأهل لدور الثمانية من كأس رئيس الدولة على حساب عجمان، وأنه كان الأقرب للتسجيل لكن سوء الحظ حرمهم حسم اللقاء في وقته الرسمي، غير أنهم استطاعوا أن يتأهلوا من بوابة ركلات الترجيح.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن طرفي المباراة يستحقان الإشادة على المجهود الذي قدماه، بينما فريقه استحق أن ينال بطاقة الصعود، وقال: «سعيد بتخطي المرحلة الحالية، وبالنسبة لطموحنا في هذه المسابقة فهو الوصول إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي».