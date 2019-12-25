البلوشي: لا يجوز أن تفقد تركيزك أمام العين ولو ثانية واحدة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب دبا الحصن، المواطن سليمان البلوشي، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام العين في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة، لكنه خسر المباراة بسبب فقدان التركيز في دقيقتين تلقى فيهما هدفين، مشيراً إلى أنه أمام فريق بحجم العين لا يمكن أن يخسر الفريق تركيزه ولو لثانية واحدة فقط، وهو ما حدث في نهاية الشوط الأول.

وكان العين قد نجح في تحقيق المهم في مباراته أمام متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى فريق دبا الحصن، وفاز بهدفين دون مقابل ليصعد إلى الدور ربع النهائي، ولم يظهر «الزعيم» بالشكل المنتظر في أول مباراة تحت قيادة المدرب العراقي فهد غازي، بعد إقالة المدرب الكرواتي ليكو، حيث كان دبا الحصن الأكثر تنظيماً.

وقال البلوشي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كنت واثقاً في فريقي بدرجة كبيرة، ولم تكن النتيجة مفاجأة لي بالعكس قمنا بالإعداد الجيد للمباراة، وشاهدت خمس مباريات للعين، ونفذنا الأسلوب الذي واجهنا به فريق العين سابقاً، لكن خسرنا التركيز فقط في دقيقتين ولم نستغل الفرص التي سنحت لنا».

من جهته أكد المدرب المؤقت للعين غازي فهد، أن الأهم بالنسبة له هو الخروج بنتيجة إيجابية بغض النظر عن الأداء.

وقال: «واجهنا فريقاً جيداً مثابراً ولديه مدرب شاب طموح ورائع نجح في غلق المساحات في الدفاع، وأمامنا عمل كبير لحين انتهاء مهمتي مع الفريق، ونحتاج لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين الكبار الذين يقومون بدور كبير داخل وخارج الملعب».

• مدرب العين: واجهنا فريقاً جيداً ومثابراً ولديه مدرب طموح.