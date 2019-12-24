بني ياس يرد الدين إلى «الذئاب» ويخرجه من الكأس

المصدر: محمد فاضل - عجمان

تأهل بني ياس لدور الـ8 من كأس رئيس الدولة، بعد فوزه أمس على الفجيرة بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد راشد بنادي عجمان، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الإسباني كوندي في الدقيقة (90+5)، بعد تشاور استمر لخمس دقائق تقريباً بين حكم المباراة محمد عبيد بن خادم وفريق تقنية الفيديو (فار). وبهذا يكون بني ياس قد رد الدين إلى الفجيرة، الذي سبق أن أخرجه من كأس الخليج العربي إثر خسارته منه بقرار إداري 3-صفر، وكذلك الخسارة منه في الدوري قبل أيام 1-صفر.

لعب الفجيرة بتشكيلة خلت من أبرز لاعبيه الأساسيين، وبغياب البرازيلي غابرييل وجوناثان، على العكس من بني ياس الذي خاض المباراة بالتشكيلة الرئيسة، ما أعطى السماوي زمام المبادرة في صناعة الهجمات التي كانت تنتهي بتصدي دفاع الفجيرة لها.

وسجل بني ياس هدفاً في الدقيقة 33 عن طريق الإسباني كوندي، وبعد تشاور حكم المباراة محمد عبيد بن خادم مع فريق تقنية الفيديو، تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وأضاع الليبيري وليام جيبور فرصة هدف محقق، وهو بمواجهة المرمى بعد تسلمه كرة من أحمد موسى، إلا أنه سدد إلى جانب القائم (39)، وعاد جيبور وسدد كرة رأسية قوية داخل منطقة الست ياردات، تصدى لها ببراعة حارس بني ياس فهد الظنحاني (45+1).

وتمكن مدافع الفجيرة النوبي من إبعاد كرة خطرة لعبها كوندي كانت في طريقها إلى المرمى (48)، كما أضاع شاهين سرور هدفاً محققاً، وهو بمواجهة المرمى (54).

وفي الدقيقة (90+5)، تسلم الإسباني كوندي كرة طولية في العمق، سددها إلى الشباك معلناً هدف الفوز الوحيد.