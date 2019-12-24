الشارقة يتخطى حتا بشق الأنفس بعد تألق الحوسني

المصدر: منصور السندي - الشارقة

استطاع فريق الشارقة تخطي عقبة حتا، أمس، بشق الأنفس بركلات الترجيح بعد تألق حارسه عادل الحوسني الذي تصدى لركلتين، ليفوز الشارقة (4-3) في ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في المباراة، ضمن دور الـ16 في كأس رئيس الدولة. وقاد المباراة الحكم حمد علي يوسف.

وبادر الشارقة بالهجوم وقاد محاولات عدة عن طريق المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، ولاعب الرأس الأخضر ريكادو غوميز بحثاً عن الوصول إلى مرمى حتا. وسدد غوميز كرة قوية في مرمى حتا صدها القائم في أخطر فرصة في نصف الساعة الأولى.

وتمكن مدافع الشارقة الحسن صالح من تسجيل هدف التقدم لفريقه (34) من هجمة سريعة، مستغلاً غياب التغطية الدفاعية من دفاع حتا، وحاول لاعب حتا النيجيري فيكتور نوانيري التسديد لكن كرته مرت بجوار المرمى.

وسعى الشارقة مع بداية الشوط الثاني إلى تعزيز تفوقه في المباراة وتسجيل الهدف الثاني من خلال الضغط على دفاع حتا، لكن محاولاته اصطدمت بتماسك دفاع حتا، وكان الشارقة الأفضل في الشوط الثاني، والأكثر نشاطاً وتنظيماً في الملعب لكن ألعابه افتقدت للتركيز، في حين اعتمد حتا على الهجمات المرتدة. وسدد إيغور كرة قوية في المرمى (56)، أبعدها حارس حتا بصعوبة. وجاء التعادل لحتا من عبدالله الصيعري (72)، من رأسية قوية قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للشارقة.

يذكر أن مدرب المنتخب يوفانوفيتش تابع المباراة، في أول ظهور له بعد إعلان تعاقد اتحاد الكرة معه أول من أمس.