كرونسلاف: مواطنو شباب الأهلي قادرون على صناعة الفارق

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن مباراة النصر وشباب الأهلي التي ستقام، غداً، في الدور الـ16 من كأس رئيس الدولة، من المواجهات الصعبة التي ينتظرها الفريقان، وأشار إلى أنه يعلم مدى صعوبة المباراة بسبب ما يملكه فريق شباب الأهلي من لاعبين وقدرات كبيرة، لكنه في المقابل ينتظر من لاعبيه الفوز، خصوصاً أن العميد يعيش أجواء إيجابية ونتائج رائعة في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى يخسر مباراة بهذا الشكل الذي حدث أمام الشارقة، إذ إن ما قدمه الفريق في المباراة لا يستحق عليه الخسارة بأي شكل.

وقال كرونسلاف خلال مؤتمر صحافي أمس: «مباراة صعبة نواجه فيها فريقاً يضم نخبة من النجوم، خصوصاً على مستوى اللاعبين المواطنين، القادرين على صناعة الفارق في أي وقت من المباراة، لكن في المقابل النصر يمرّ بفترة رائعة وأجواء إيجابية، إذ حققنا الفوز في أكثر من مباراة، ونعمل باستمرار على علاج السلبيات في الأوقات الضيقة بين المباريات».

وأضاف: «عاد المهاجم الإسباني نيغريدو إلى التدريبات، كما عاد لاعب الوسط مهند خميس، وأصبحا قادرين على الوجود في مباراة شباب الأهلي، لا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق، وأتوقع مباراة قوية نظراً إلى مواجهتنا مع شباب الأهلي في الدوري، ولكن الآن الوضع مختلف، إذ قضيت مع الفريق فترة كافية على عكس المباراة الأولى التي لم يكن لدي متسع من الوقت لمعرفة الفريق».

وأشاد كرونسلاف باللاعبين في خط الدفاع، وتابع: «هناك لاعبون في خط الدفاع يوجدون في الفريق للمرة الأولى، مثل البرازيلي ليما وسعيد سويدان، إضافة إلى عودة محمد عايض من الإصابة بعد فترة كبيرة، لذلك من الطبيعي أن تحدث أخطاء، لكننا قادرون على معالجتها، والنتائج التي تحققت في الفترة الأخيرة أكبر دليل على تطور الفريق».