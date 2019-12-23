الشارقة يخشى «عقدة حتا» في الكأس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض فريق الشارقة مواجهة مهمة أمام حتا الساعة 19:50، على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق الفوز، وانتزاع بطاقة التأهل لربع النهائي في المسابقة، علماً بأن حتا بات يشكل عقدة للشارقة، بعدما فاز عليه في آخر لقاء جمع بين الفريقين في كأس الخليج العربي بهدف دون رد سجله سعيد جاسم، كما أن حتا كان قريباً من الفوز على الشارقة، ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، بعدما كان متقدماً في المباراة بهدفين نظيفين، قبل أن يسجل الشارقة هدفي التعادل في الوقت القاتل للمباراة، عن طريق لاعبيه إيغور كورنادو وريكاردو غوميز.

ويأمل الشارقة، الذي فاز بلقب الدوري الموسم الماضي، وحصد كأس سوبر الخليج العربي في بداية الموسم الحالي، العودة إلى منصات التتويج في كأس رئيس الدولة مجدداً، بعدما غاب عنها نحو 16 موسماً.

ورغم أن الشارقة كان قريباً من اللقب التاسع في الموسم الماضي، عندما تأهل للدور نصف النهائي في هذه المسابقة، لكن طموحاته اصطدمت بصلابة فريق الظفرة الذي فاز عليه 2-1، وخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية، لذلك يسعى الشارقة للاستفادة من تجربة الموسم الماضي. ويعول الشارقة على جاهزية لاعبيه، خصوصاً البرازيلي إيغور، ولاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز.

في المقابل، يخوض حتا المباراة بطموحات كبيرة، من أجل الوصول إلى مركز متقدم في هذه المسابقة.

ويمر حتا حالياً بظروف صعبة، إذ يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري بثماني نقاط.

- حتا لم يخسر من

الشارقة هذا

الموسم، إذ فاز عليه

بهدف في كأس

الخليج العربي،

وتعادل معه في

الدوري.