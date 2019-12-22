العنبري: منديز ليس جاهزاً بنسبة 100% لمباراة حتا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن مباراة فريقه أمام حتا، غداً، ضمن مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ستكون صعبة، نظراً إلى المستوى المتطور الذي ظل يقدمه حتا في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن لاعبي الشارقة يشعرون بالمسؤولية الكبيرة وبأهمية هذه البطولة، مشيراً إلى أن لاعب الفريق ريان منديز لايزال يشكو من الإصابة التي تعرض لها أخيراً، ولن يكون جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة في المباراة. وقال العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة، الذي عقد، أمس، بمقر نادي الشارقة: «على الرغم من قصر فترة الإعداد، بعد خوض الشارقة لمباراته الأخيرة أمام عجمان، في الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، إلا أنني أتمنى أن يكون اللاعبون في قمة التركيز والجاهزية لمباراة حتا».

وشدد العنبري على أن المنافسة في مسابقة كأس رئيس الدولة تعد حقاً مشروعاً لجميع الفرق.

وبخصوص غياب بعض العناصر المؤثرة، أكد العنبري أن مدافع الفريق، شاهين عبدالرحمن، بحاجة إلى فترة شهر للعودة للملاعب مجدداً، بعد الإصابة التي تعرض أخيراً، إلى جانب غياب حمد جاسم، بسبب الإصابة، مشدداً على أنه بالنسبة للاعب سيف راشد فسيكون خارج حسابات الفريق خلال الموسم الحالي، نظراً إلى الإصابة التي خضع بسببها إلى عملية جراحية.