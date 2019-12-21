رسمياً.. العين يقيل المدرب الكرواتي ايفان ليكو

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم اليوم السبت إعفاء مدرب الفريق، الكرواتي، إيفان ليكو، والجهاز الفني المعاون له، من مهمته في قيادة الإدارة الفنية للفريق الأول، وتكليف العراقي، مدرب الفريق الرديف غازي فهد بتولي مهمة تدريب الفريق الأول “مؤقتاً” وذلك إلى حين تسمية المدير الفني الجديد.

وتراجعت نتائج "الزعيم" بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة ببطولة دوري الخليج العربي إذ خسر الفريق أول من أمس أمام الظفرة بهدف مقابل هدفين.

ويحتل الفريق حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وسيكون الاختبار الأول للمدرب المؤقت غازي فهد في مواجهة فريق دبا الحصن يوم الاثنين القادم ضمن الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة.