«هاتريك» مبخوت ولمسة عموري يحبطان الوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

أحبط فريق الجزيرة مضيفه الوصل أمس على استاد زعبيل بدبي، بعد أن عمق جراحه في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي برباعية قاسية، سجل منها نجم الجزيرة وهدافه علي مبخوت «هاتريك»، بجانب هدف رائع من ركلة ثابتة لعمر عبدالرحمن، ليقودا الجزيرة للتقدم إلى المركز الثالث، بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، بينما توقف رصيد الوصل عند 12 نقطة في المركز الثامن.

واستعاد الهداف التاريخي لنادي الجزيرة علي مبخوت تألقه، بعدما غاب عن إحراز الأهداف منذ الجولة الخامسة، عندما أحرز هدفاً في مرمى اتحاد كلباء في 27 أكتوبر الماضي، بينما كان قد أحرز هدفاً آخر في الجولة الرابعة في مرمى خورفكان، قبل أن يتألق ويحرز «هاتريك»، إذ رفع مبخوت رصيده إلى خمسة أهداف.

وحسم الجزيرة المباراة في أول 20 دقيقة بفضل النشاط الكبير من عمر عبدالرحمن ومحمد فوزي وعلي مبخوت، إذ تسبب «عموري» وفوزي في إزعاج كبير لخط دفاع الوصل من الجهة اليمنى، بعدما أبدع عمر عبدالرحمن في تمرير الكرة خلف مدافعي «الفهود»، ولعب محمد فوزي كرة عرضية حولها مبخوت في المرمى (11)، قبل أن تتكرر اللعبة نفسها، لكن فوزي لعب قوية بعيدة عن مبخوت، بينما صنع عبدالله رمضان الهدف الثاني بطريقة رائعة، لينفرد علي مبخوت بالمرمى ويسدد الكرة بمهارة في المرمى (20).

وأسهم الهدفان اللذان أحرزهما مبخوت في توتر لاعبي الوصل، واكتساب لاعبي الجزيرة ثقة كبيرة، إذ كاد البرازيلي ماركوس كينو يحرز الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، بعدما تسبب في خطورة كبيرة على دفاع «الفهود»، لكن مبالغة اللاعب البرازيلي في الاحتفاظ بالكرة أسهمت في ضياعها منه.

في المقابل تلقى الجزيرة ضربة موجعة بإصابة الحارس علي خصيف، ليدفع الجهاز الفني بالحارس الشاب عبدالرحمن العامري (34)، إذ تحسن أداء الوصل، وتصدت العارضة لتسديدة من الإكوادوري فيرناندو غايبور (41).

وفي الشوط الثاني قاد عمر عبدالرحمن هجمة مرتدة، ومرر كرة رائعة إلى علي مبخوت الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة بمهارة مضيفاً الهدف الثالث (61).

وشهدت بعد ذلك الدقيقة (66) إحراز عموري الهدف الرابع من ركلة حرة مباشرة بعدما لمست الكرة اللاعب الغاني جورج دووبنغ (66)، لتنتهي المباراة بفوز كبير للجزيرة.

- رفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة وبات على بعد 4 نقاط من الشارقة.