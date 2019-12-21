«سيكريت أمبشن» بطلاً لـ «خور دبي» في ختام سباقات «ميدان 2019»

المصدر: جوني جبور - دبي

توج الجواد «سيكريت أمبشن» لمالكه ناصر عسكر، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، بلقب بطولة «خور دبي للميل»، الذي جرى في الشوط الخامس والرئيس في السباق الأخير لمضمار ميدان العالمي في عام 2019، والذي أقيم أول من أمس، ورعت أشواطه الستة «شركة مبادلة للتنمية»، بإجمالي جوائز بلغ مليوناً و150 ألف درهم، ونافس على ألقابها 70 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

وشهد السباق، في شوطه الافتتاحي والوحيد الذي خصص للخيول العربية، تحقيق «عاتبة الخالدية» لفهد العريني، وإشراف المدرب الوطني علي الرايحي، لقب بطولة «مجاني ستيكس»، والتي جرت لمسافة 1900 متر، وخصصت لخيول «جروب 3» بإجمالي جوائز بلغ 175 ألف درهم.

ويعد السباق الخامس في موسم 2019-2020، والأخير قبيل انطلاق كرنفال كأس دبي العالمي، الذي يستهل في الثاني من يناير المقبل، ويشتمل على الجولة الأولى من «كأس آل مكتوم» لكل من الخيول العربية الأصيلة، والمهجنة الأصيلة.

وجرت الأشواط الستة على المسارات الرملية، واستهلت ببطولة «مجاني ستيكس»، وحققت خلالها «عاتبة الخالدية» انتصاراً عريضاً، بعدما قادها الفارس فرناندو جارا لقطع مسافة الشوط بزمنٍ بلغ دقيقتين وسبع ثوان و66 جزءاً من الثانية.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الرئيس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «القوائم»، بإجمالي جوائز بلغ 265 ألف درهم، وعرف من خلاله الفارس تاغ أوشيه كيفية قيادة الجواد «سيكريت أمبشن» إلى القبض على الصدارة، وقطع مسار الشوط لمسافة 1600 متر بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و38 ثانية و24 جزءاً من الثانية.

وفي بقية النتائج، شهد الشوط الثاني الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة المبتدئة لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه 165 ألف درهم، فوز المهر «داون اون دا بايو» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس رويستون فرنش.

واقتنص المهر «دبي أفنيو» لقب الشوط الثالث، فيما ذهب لقب الشوط الرابع، الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، ومجموع جوائزه 190 ألف درهم، لـ«ماي كاتش»، قبل أن يحسم الجواد «جولدين جول» الشوط السادس والختامي الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، وبلغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم.