العنبري: تدريب «الأبيض» لم يشغل تفكيري

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري إنه «لم يفكر في تولي مهمة تدريب الأبيض»، على الرغم من ورود اسمه بين المرشحين لهذه المهمة. وأوضح العنبري بخصوص هذه المسألة، وبعد تعادل الشارقة وعجمان في الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي، أول من أمس: تدريب المنتخب لم يشغل تفكيري، وأرى أن هذه المهمة تختلف عن تدريب النادي، لأن قيادة المنتخب تحتاج إلى بعض الأمور وبالنسبة لي شخصياً، فإنني لم أقيم نفسي في هذا المجال، لكنني مع المنتخب، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة.

يذكر أن لجنة المنتخب كشفت رسمياً، الأربعاء الماضي، عن بعض الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب، وكان بينها عبدالعزيز العنبري، بجانب المدرب السابق للمنتخب، مهدي علي.

وأضاف العنبري في تصريحات صحافية: مهدي حقق نجاحاً كبيراً مع المنتخب في الفترة الماضية، وفي تقديري كل المدربين الواردة أسماؤهم من خيرة المدربين.

وعن مباراة عجمان، قال: الشارقة يمر بأصعب مرحلة، نظراً للظروف التي يعيشها الفريق بسبب إصابات اللاعبين، مشيراً إلى أن التعادل مع عجمان لم يكن مرضياً.

وأضاف: رغم النقص العددي في صفوف الشارقة إلا أن الفريق وصل إلى مرمى المنافس، لكن الحلول كانت بسيطة. وتابع العنبري: رغم أنني حزين للنتيجة التي خرج بها فريقي، لكنني في الوقت نفسه سعيد لمدرب عجمان أيمن الرمادي. واعتبر العنبري أن ضغط المباريات يؤثر سلباً في كل الفرق، وأن هذه البرمجة بهذا الشكل دون سبب مفهوم.

وكشف العنبري أنه فضل الدفع بماجد سرور في الطرف الأيمن في المباراة، نظراً لأدائه الجيد في المباراة السابقة أمام النصر، معتبراً أن لاعب الفريق علي الظنحاني ظل يقدم مستوى جيد، وأنه تأخر في الدفع به في المباراة، بعدما تقدم الشارقة بهدف.

الرمادي: الأمور سارت كما تمنيناها

اعتبر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن مباراة الشارقة سارت على الشكل الذي تمنوه، وقال في المؤتمر الصحافي بعد التعادل المثير: الأمور سارت كما تمنيناها، لافتاً إلى أن فريقه تعامل مع متصدر الدوري نداً لند، مشدداً على أن الشوط الأول شهد فرصاً واضحة لفريقه في المباراة.

وأضاف: فوز الشارقة على النصر في الجولة السابقة، وعودة لاعب الشارقة إيغور كانت تمثل ضغطاً على عجمان». وأشار الرمادي إلى أنه سعيد بعودة الروح والتنظيم إلى صفوف الفريق، لافتاً إلى أن عجمان يمر بظروف نفسية، وسوء حظ في الفترة الماضية.

- المدير الفني للشارقة

اعتبر أن تدريب النادي

يختلف كثيراً عن قيادة

المنتخب.