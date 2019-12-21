كرونسلاف: لو لعبت كل فرق دورينا مثل حتا لتغيرت الكرة الإماراتية

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أبدى مدرب فريق النصر، الكرواتي كرونسلاف، إعجابه الكبيرة بمستوى فريق حتا، وما قدمه خلال شوطي اللقاء أمام العميد أول من أمس، الذي انتهى بفوز شاق للنصر 2-1 في الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «سعيد بالفوز وتخطي عقبة كبيرة في الدوري، بعد خوض قمتين أمام العين والشارقة. اللاعبون قاتلوا من أجل الفوز، وهو بالتأكيد أمر يسعدني كثيراً، خصوصاً أننا لعبنا ضد فريق صعب مثل حتا».

وأضاف: «أهنئ فريق حتا، لعبوا كرة قدم حقيقية، وأعتقد لو كل الفرق لعبت مثل حتا لتغيرت الكرة الإماراتية للأفضل، فقد ظهر بأداء ممتاز وضغط متواصل، وقابلنا ذلك بالضغط أيضاً على صاحب الأرض، وهو ما جعل المباراة رائعة، لعبنا المباراة بمهاجم وهمي، وهو ما أربك لاعبي حتا قليلاً، وأسهم في تحقيق الفوز».

ورفض المدرب اعتبار فوز النصر على حتا حظاً، بسبب الهدف الثاني الذي أحرزه مدافع حتا في مرماه، ورد بعصبية: «أي حظ؟ كنا في مباراة الشارقة التي خسرناها أكثر امتلاكاً للكرة، وقمنا بأكثر من 600 تمريرة، وثماني ركنيات، وأكثر من 20 تسديدة على المرمى، وأمام حتا أيضاً كنا أكثر تسديداً على المرمى بما يقارب 20 تسديدة، فهل نستطيع القول إن الشارقة فاز بالحظ! هذه هي كرة القدم».

كونتيس: لاعبو حتا ردوا على مدرب النصر

قال مدرب فريق حتا، اليوناني كونتيس، إنه راضٍ عن ما يقدمه الفريق. وأضاف في المؤتمر الصحافي: «لاعبو حتا ردوا على مدرب النصر، الذي قال في تصريح سابق إن فريق حتا لا يمتلك الروح القتالية، ونجحوا في القتال، وتقديم كرة قدم قوية، وكانوا قريبين من إحراز هدف حتى الدقيقة 95».

وقال أيضاً إن الأخطاء بشكل عام غابت، وهو أمر جيد، وشدد على أنه لا يتذكر أن لاعبي النصر بنوا هجمة صحيحة.