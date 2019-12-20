شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان في مهمة تأمين النقطة الـ23

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يحل شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على خورفكان الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة بالحزانة، ضمن الجولة الـ10 لدوري الخليج العربي.

وعلى الرغم من أن التوقعات تصب في خانة شباب الأهلي الذي يمتلك 20 نقطة حتى الآن، ويعتبر من أبرز المنافسين على لقب الدوري، في مقابل حلول خورفكان في المركز الأخير بأربع نقاط فقط، إلا أن المفاجآت تظل واردة، وهو ما يريد شباب الأهلي تجنبه، وتأمين النقطة الـ23، والحفاظ على الوصافة.

وقد لا تكون المباراة سهلة على شباب الأهلي، بسبب دفاع خورفكان الذي ليس الأسوأ في الدوري، إذ استقبل 15 هدفاً، وهو أقل مما استقبلته شباك عجمان والفجيرة واتحاد كلباء والوصل والوحدة.

في المقابل، يحلم خورفكان بتكرار سيناريو كأس الخليج العربي، حين تعادل مع شباب الأهلي، أو تحقيق المفاجأة الكبرى، بالفوز، رغم صعوبة الأمر أمام فريق متمرس، يقدم مستوى ثابتاً في كل المسابقات. ولايزال خورفكان يبحث عن فوزه الأول في الدوري، إذ أحرز أربعة تعادلات، وتلقى خمس خسارات.

ويراهن خورفكان على البرازيلي روبسون، أحد المدافعين البارزين، إضافة إلى تحركات البرازيلي بيسمارك، وخبرة العائد إلى التشكيلة أحمد الياسي.

لكن مرمى خورفكان سيكون تحت ضغط البرازيليين ليوناردو ولوفانور، ورغبة أحمد خليل في تسجيل الأهداف، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الشباب المتألقين.

خورفكان لم يذق

طعم الفوز في

الدوري بعد 9

جولات، إذ تعادل 4

مرات وخسر في 5

مباريات.