«مئوية ليما» ترفع معنويات الوصل أمام الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

يأمل نجم الوصل، البرازيلي فابيو ليما، الاحتفال بدخوله إلى نادي الـ100 هدف، بقيادة فريقه إلى الفوز في مباراة اليوم أمام ضيفه الجزيرة، في ختام الجولة الـ10 من دوري الخليج العربي، الساعة 8:30 على استاد زعبيل.

وأحرز فابيو ليما 99 هدفاً في الدوري منذ التحاقه بالوصل في موسم 2014-2015، إذ سجل في الموسم الأول 16 هدفاً، و20 في 2015-2016، و25 هدفاً في 2016-2017، و19 هدفاً في 2017-2018، و13 هدفاً في الموسم الماضي، وستة أهداف في الموسم الحالي.

ويخوض الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق تعادلاً بطعم الفوز في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي بهدف لكل فريق، ليواصل نتائجه الجيدة في الدوري، في آخر خمس جولات، بالفوز على الظفرة وحتا والفجيرة، والتعادل خارج أرضه مع الوحدة وشباب الأهلي، ويتقدم من المركز الأخير إلى السادس بـ12 نقطة.

ويأمل الوصل أن يكرر تفوقه على الجزيرة، بعدما فاز في آخر مباراة جمعت بينهما في الموسم الماضي، في الإياب، على الملعب نفسه الذي يستضيف مباراة اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لكن أكثر ما يؤرق مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، الغيابات التي ارتفعت بعد مباراة شباب الأهلي، بعد طرد خميس إسماعيل، إضافة إلى إصابة البرازيلي لوكاس غالفاو بكسر في الأنف، وإجرائه عملية جراحية، بينما يستمر غياب البرازيلي ويلتون سورايز، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق في آخر ثلاثة أسابيع، ليخوض الوصل مباراته أمام الجزيرة بأجنبيين فقط، هما ليما والإكوادوري غايبور.

في المقابل، يسعى الجزيرة إلى الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققها في المباريات الماضية، بالفوز على الوحدة في كأس الخليج العربي بأربعة أهداف دون رد، وعلى حتا والفجيرة في الدوري، ويأمل أن يقترب من المتصدر الشارقة، حيث بات يملك 17 نقطة في جعبته، ويحتل المركز الرابع، خلف شباب الأهلي والعين.

واستعاد الجزيرة تألقه في الفترة الأخيرة، خصوصاً في ظل جاهزية معظم نجومه، وظهور الانسجام بين اللاعبين بشكل أكبر من ذي قبل، في ظل التفاهم الواضح بين صانع الألعاب عموري وخلفان مبارك، وكذلك في المقدمة بين علي مبخوت والبرازيلي كينو، لكن تظل أبرز الغيابات في صفوف الجزيرة، المغربي مراد باتنة.

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