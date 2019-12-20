عجمان يقتسم «النقطة» مع الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

فاجأ عجمان أمس، مضيفه الشارقة بالتعادل في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي. وشهدت المباراة سيطرة للشارقة، لكن هدف عجمان في وقت متأخر قلب الأوضاع. وعزز الشارقة موقعه في الصدارة بالنقطة الـ24، وتقدم عجمان إلى النقطة 9. وكان الحكم عمار الجنيبي قد ألغى ركلة جزاء احتسبها لمصلحة الشارقة «19»، بعدما استعان بتقنية «الفار».

وعانى الشارقة كثيراً في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف. واستهل المباراة بتحركات سريعة على جبهة عجمان بحثاً عن هدف مبكر في مرمى البرتقالي، وحاول هجوم الشارقة، بقيادة لاعب الرأس الأخضر غوميز، وعمر جمعة، والبرازيلي إيغور، الوصول لشباك الضيوف، لكن محاولاتهم افتقدت للتركيز.

واتسم أداء أصحاب الأرض في الشوط الأول بالتسرع وعدم التركيز، والبطء في الأداء، وغياب اللمسة الأخيرة، وفي المقابل بدا عجمان متماسكاً، ولعب بهدوء، واستطاع أن يمتص حماس لاعبي الشارقة، والحد من خطورة خط الهجوم الشرقاوي. وأهدر لاعب عجمان المحترف الغامبي بوبكر تراولي فرصة هدف محقق في الدقيقة التاسعة، عندما سدد الكرة خارج الشباك، رغم أن المرمى كان خالياً. ورغم أن الشارقة استعاد في هذه المباراة خدمات إيغور، الذي غاب عن مباراة النصر السابقة بسبب الإيقاف، إلا أن الفريق افتقد لجهود محترفه لاعب الرأس الأخضر ريان منديز، بسبب الإصابة. ومع بداية الشوط الثاني سعى الشارقة لتغيير خططه وطريقة لعبه التي انتهجها في الشوط الأول، بالتحرر والتخلص من الرقابة التي فرضها عليه دفاع عجمان. وبالفعل فقد تمكن إيغور كورنادو لفريقه من تسجيل هدف التقدم «65»، من هجمة سريعة من كرة لعبها في البداية غوميز، لكن لاعب عجمان أوسو أعاد الأمور إلى التعادل بتسديدة رائعة في الدقيقة 80.