مدرب العين بعد الخسارة من الظفرة: يوم مؤلم للجميع

المصدر: معاذ كمبال- العين

قال مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو بعد خسارتهم القاسية على ملعبهم، مساء اليوم، أمام الظفرة 1-2 إنه "يوم مؤلم للجميع" وإن "الزعيم" قد يصبح خارج دائرة المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم في حال حقق فريق الشارقة متصدرا الترتيب الفوز في مباراته امام عجمان، لكنه عاد واستدرك حديثه بالقول "كل شيء ممكن في كرة القدم".

وخسر فريق العين اليوم (الخميس) 1-2 على ملعبه ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي في مواجهة فريق الظفرة لتجمدت نقاطه عند 18 في المركز الثالث.

ولم يقدم "الزعيم" ما يشفع له في الفوز خلال اللقاء وبدأ متأثراً بغياب الثنائي، التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان بداعي الإصابة.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: "إنه يوم مؤلم للجميع سواء الجماهير، الإدارة، اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "لقد افتقدنا خدمات الثنائي كودجو ومزيان وحاولنا الاستعانة بالوجوه الشابة لكن لم يتحقق المطلوب".

وحول موجة الإصابات في الفريق، قال المدرب الكرواتي: "إصابة الثنائي يحي نادر وكودجو عضلية ولكن بالنسبة لبندر الاحبابي وأحمد برمان فإنهما إصابتهما عضلية لقد تدربا ولعبا مع المنتخب الوطني أكثر من فريق العين".

يذكر أن جماهير فريق العين عادت ودشنت للمرة الثانية هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان إقالة ليكو طالبت فيه الإدارة بالاستغناء عن خدمات المدرب الكرواتي.