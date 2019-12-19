الظفرة يرقص "السامبا" في مسرح "الزعيم"

المصدر: معاذ كمبال- العين

قاد الثنائي البرازيلي دييغو جارديل ومواطنه جواو بيدرو فريق الظفرة لتحقيق فوزاً ثميناً 2-1 على حساب مستضيفهم فريق العين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ليمنحا فريقهما ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد الفريق إلى 14 نقطة، بينما تجمدت نقاط "الزعيم" عند 18.

وحمل الثنائي البرازيلي على عاتقهما قيادة الفريق لتحقيق النقاط الثلاث إذ سجل دييغو جارديل هدف التقدم للظفرة في الدقيقة 27، وأضاف مواطنه جواو بديور الهدف الثاني في الدقيقة 60، بينما جاء هدف فريق العين الوحيد في الدقيقة 51 من البرازيلي كايو كانيدو من ركلة جزاء.

وشهد اللقاء اوقاتاً عصيبة على جماهير فريق العين فبجانب تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 40 بعد العودة لتقنية الفار، عاد التقنية التلفزيونية في الغاء احتساب هدف التعادل الذي سجل أصحاب الأرض في الدقيقة 88 عبر اللاعب محمد عبدالرحمن لوجود لمسة يد سبقت تسجيل الهدف.

وظهر فريق العين خلال اللقاء متأثراً بغياب ثنائي الهجوم التوغولي لابا كودجو والجزائري عبدالرحمن مزيان بسبب المرض والاصابة على التوالي وهو ما اجبر المدرب الكرواتي، إيفان ليكو على الدفع بمهاجم الفريق الرديف علي عيد، ولم تنجح التبديلات التي اجراها المدرب في تفادي العين ليتلقى الهزيمة الثانية له في الموسم.