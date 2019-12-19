المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لجنة

علمت «الإمارات اليوم» أن رئيس لجنة التسويق والاستثمار باتحاد كرة القدم، خلفان بالهول، يواصل مشاوراته من أجل الانتهاء من تشكيل اللجنة، نظراً إلى الدور الكبير الذي ينتظرها، بعدما فقد اتحاد الكرة العديد من الشركاء والرعاة، الذين يعول عليهم في زيادة موارده.

فيديو

نشر حساب نادي العين على«تويتر» مقطع فيديو لتصدي الحارس، خالد عيسى، لركلة الجزاء أمام فريق ريفير بليت الأرجنتيني، في النسخة الماضية من نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعلق عليها: «لحظات استثنائية رائعة وتاريخية، عندما يتجلى معدن الرجال في العالمية».

اتحاد

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد لعبة فردية يبحث إقامة الانتخابات المقبلة بنظام القوائم بدلاً من النظام الفردي، ويتشاور مع خبراء في كيفية تنفيذ هذا الإجراء الذي سيطبق للمرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحادات الرياضية.