الشارقة يهدد عجمان بـ «خماسية الكأس» وإيغور

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض الشارقة مواجهة مهمة أمام ضيفه عجمان، عند الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد نادي الشارقة، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يسعى الشارقة لتحقيق فوزه الثامن والابتعاد بالصدارة عن مطاردة شباب الأهلي، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما يسعى عجمان الذي يمر بظروف صعبة على مستوى النتائج، إلى إحداث مفاجأة كبيرة بإلحاق أول خسارة بمتصدر الدوري وإيقاف انتصاراته.

ويعول الشارقة على أربعة مؤشرات تعزز حظوظه في التفوق على عجمان بهذه المباراة، هى أنه يخوض هذه المباراة بروح معنوية عالية وجاهزية كبيرة في صفوف لاعبيه، بعد فوزه الكبير على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، إضافة إلى أن الشارقة يهدد ضيفه عجمان بفوزه عليه بخمسة أهداف نظيفة في آخر مباراة جمعت بينهما هذا الموسم في كأس الخليج العربي، بجانب عودة هداف الفريق وصانع ألعابه المحترف البرازيلي إيغور كورنادو، بعدما غاب في المباراة الماضية أمام النصر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، والمؤشر الإيجابي الرابع الذي يعول عليه الشارقة أمام عجمان أنه يخوض هذه المباراة دون ضغوط نفسية كبيرة، بعدما رفع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على الصدارة وهو شباب الأهلي إلى ثلاث نقاط، بعد تعادل شباب الأهلي الأخير مع الوصل.

وظل الشارقة يتفوق على عجمان في المواسم الثلاثة الأخيرة، ففي موسم 2017-2018 فاز الشارقة ذهاباً وإياباً بنتيجة 1-صفر، وفي موسم 2014-2015 فاز الشارقة ذهاباً 4-صفر وإياباً 4-1، وفي موسم 2013-2014 فاز الشارقة أيضاً ذهاباً وإياباً بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، فإن عجمان الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد ثماني نقاط، حصل عليها بالفوز في مباراتين، والتعادل في مثلهما، فيما خسر في خمس مباريات، يأمل استعادة توازنه والخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية، وتجنب الخسارة السادسة في الدوري، خصوصاً بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها على ملعبه في الجولة الماضية أمام العين بأربعة أهداف لهدف.

من جانبه، وصف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري المباراة بالصعبة، مشيراً إلى أنه ورغم الظروف التي يمر بها عجمان حالياً، فإنه يضم في صفوفه عناصر جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

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