النصر وحتا.. صراع فني بين مدربين متميزين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف حتا عند الـ8:30 من مساء اليوم، النصر، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ويبحث الفريقان عن العودة إلى الانتصارات بعد أن تعرضا للخسارة في الجولة الماضية، كما تجمع المباراة مدربين متميزين على المستوى الفني، ظهرت بصمتهما في الجولات الماضية.

وكان النصر قد تعرض في الجولة التاسعة للخسارة أمام المتصدر الشارقة بنتيجة 3-1، ليتلقى أول خسارة تحت قيادة المدرب كرونسلاف، بينما تعرض حتا لخسارة جديدة أمام بني ياس، بعد أن كان قد خسر على أرضه أمام الجزيرة، ليزداد وضع الفريق سوءاً، بعد أن توقف رصيده عند ثماني نقاط.

ويفتقد النصر خلال المباراة جهود قائد الفريق المهاجم الإسباني نيغريدو، للإصابة والذي غاب أيضاً عن المباراة الماضية وظهر تأثيره بشكل كبير في العميد، وأكد المدرب كرونسلاف أنه يأمل أن يتمكن اللاعب من اللحاق بمباراة شباب الأهلي في كأس رئيس الدولة.

واعترف المدربان بصعوبة المباراة حيث أكد الكرواتي كرونسلاف أن فريق حتا يقدم كرة قدم جيدة، واستطاع إحراج العديد من الفرق في البطولة، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون المباراة قوية بين الفريقين وممتعة. في المقابل، قال مدرب حتا، اليوناني كونتيس، إن النصر أصبح أفضل بكثير من أي وقت سبق، ونجح في تحقيق نقاط صعبة.

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