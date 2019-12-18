العنبري يطالب لاعبيه بالتركيز أمام عجمان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حذر مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، من خطورة عجمان في لقاء الفريقين بالجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، غداً، وقال في المؤتمر الصحافي، أمس، إن «البرتقالي» يملك عناصر مميزة من المواطنين والأجانب، وإن الحظ فقط عانده في اللقاءات الماضية.

وكشف العنبري أن مشاركة لاعب الرأس الأخضر، رايان مينديز، ستتحدد في التدريب الأخير اليوم، قائلاً إن إصابته في لقاء النصر ليست كبيرة.

وتابع: «رغم قصر فترة الإعداد لهذه المباراة، بعد خوض الفريق لمباراته السابقة أمام النصر، إلا أننا نسعى لتقديم مباراة قوية والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري، ونعول كثيراً على جاهزية اللاعبين، وأتمنى أن يخوضوا المباراة بتركيز عالٍ».

وتابع: «جميع لاعبي الفريق في حالة استشفاء، وهم بحاجة إلى 48 ساعة للتأكد من جاهزيتهم للمباراة، لكنني أتمنى أن يكون الكل جاهزاً لهذه المباراة كونها من اللقاءات المهمة جداً».

وأضاف العنبري: «ندرك صعوبة المباراة أمام فريق مثل عجمان الذي ظهر بمستوى طيب خلال الموسمين الماضيين، بقيادة مدربه المصري أيمن الرمادي»، وأشار إلى أن كل فرق الدوري تعاني ضغط المباريات.