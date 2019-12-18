تغريم النصر والوحدة 30 ألف درهم لكل نادٍ

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس بمقر الاتحاد في دبي، تغريم نادي النصر 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على ستة إنذارات خلال مباراة الفريق أمام العين ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، كما غرمت اللجنة أيضاً نادي الوحدة 30 ألف درهم، لحصول لاعبيه على العدد نفسه من الإنذارات في مباراة شباب الأهلي ضمن الجولة الثامنة لكن في دوري الخليج العربي (تحت 21 سنة).

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي، المستشار حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية: «تمت، أيضاً معاقبة لاعب نادي التعاون ماجد أحمد بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه 6000 درهم، بسبب قيامه بحركات غير لائقة تجاه جمهور فريق الحمرية خلال مباراة فريقه الأخيرة في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة».