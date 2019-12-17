العنبري: جاهزية منديز لمباراة عجمان تتحدد غداً

المصدر: منصور السندي-الشارقة

وصف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري مباراة فريقه أمام عجمان بعد غد الخميس ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم بالصعبة، مشيرا الى أنه ورغم أن عجمان لم يحالفه الحظ في الدوري هذا الموسم الا أنه فريق صعب ويضم عناصر جيدة من اللاعبين سواء من المواطنين أو الأجانب، لافتا الى أن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق ريان منديز خلال مباراة النصر الأخيرة ليست كبيرة ومشاركته في مباراة عجمان من عدمها ستتحدد خلال التدريب الأخير للفريق غدا الأربعاء.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة " رغم قصر فترة الإعداد لهذه المباراة بعد خوض الفريق لمباراته السابقة أمام النصر الا أننا نسعى لتقديم مباراة قوية والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري ونعول كثيرا على جاهزية اللاعبين وأتمنى أن يخوضوا المباراة بتركيز عال".

وتابع " جميع لاعبي الفريق في حالة استشفاء وهم بحاجة 48 ساعة للتأكد من جاهزيتهم للمباراة لكنني أتمنى أن يكون كل اللاعبين جاهزين لهذه المباراة كونها تعد من المباريات المهمة".

وأضاف العنبري" ندرك صعوبة المباراة أمام فريق مثل عجمان ظهر بمستوى طيب خلال الموسمين الماضيين بقيادة مدربه المصري أيمن الرمادي ".

وأشار مدرب الشارقة الى أن كل فرق الدوري تعاني من ضغط المباريات.