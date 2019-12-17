الظنحاني: الشباك النظيفة في 3 مباريات مجهود عمل جماعي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعرب حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، عن ارتياحه الشديد لحفاظه على نظافة شباكه في الجولات الثلاث الماضية من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة أندية العين والشارقة وحتا، على التوالي، مؤكداً أن هذا التفوق بفضل المجهود الجماعي لكل زملائه اللاعبين، وأنه يأمل في الاستمرار على نظافة الشباك في المباريات المقبلة مع تحقيق الانتصارات.

وأكد الظنحاني في تصريحات صحافية عقب مباراة الظفرة وحتا التي انتهت بفوز الظفرة بهدف نظيف، أول من أمس، أن المباريات الثلاث التي حافظ فيها على نظافة شباكه كانت صعبة للغاية، وأن «السماوي» كان يستحق نتيجة غير التعادل في لقاءي العين والشارقة عطفاً على الأداء الذي قدموه في أرضية الملعب وخوضهم المباراتين بتركيز عالٍ.

وأكمل حارس مرمى فريق بني ياس، فهد الظنحاني، أول من أمس، ثلاث مباريات متتالية بشباك نظيفة، معادلاً بذلك حارس مرمى فريق النصر، أحمد شامبيه، الذي كان هو الآخر قد حافظ على شباكه في ثلاث مباريات أمام كل من شباب الأهلي وخورفكان واتحاد كلباء، قبل أن تهتز في الجولة قبل الماضية في مواجهة العين التي انتهت بالتعادل 2-2.

واللافت أن فهد الظنحاني استطاع أن يحافظ على نظافة شباكه في مواجهة فريقين يمتلكان أفضل المهاجمين في دوري الخليج العربي في النسخة الحالية، إذ يتصدر مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، صدارة الهدافين برصيد تسعة أهداف، بينما يحتل لاعب فريق الشارقة، البرازيلي إيغور كورنادو، المركز الثاني برصيد ستة أهداف.

وقال حارس مرمى فريق بني ياس، إنهم راضون على الأداء الذي قدموه في المباريات الثلاث، وأضاف: «نحن نتطور من مباراة لأخرى، ونريد الاستمرار في عملية التطور، بالنظر لجدول ترتيب الدوري فإن المتابع سيرى أن معظم الفرق قريبة من بعضها في عدد النقاط، ويرجع ذلك إلى الأداء المتشابه لمعظم الفرق».

وحول تراجع أداء «السماوي» بعد البداية القوية في الجولات الأولى للدوري، قال فهد الظنحاني: «في الجولات السابقة لم يكن يحالفنا الحظ، ظللنا نتقدم بالأهداف، لكن كنا نخسر في نهاية المباراة، ونأمل أن نكون في كامل الجاهزية خلال المباريات المقبلة، إذ ينتظرنا لقاء مهم أمام الفجيرة، ويجب أن نستعد له بالشكل المناسب».

من جانبه، قال لاعب فريق حتا، عدنان حسين، إن فريقه لم يكن يستحق الخسارة في لقاء بني ياس رغم اضاعتهم العديد من الفرص خلال اللقاء، وإنهم كانوا يرغبون في الفوز والحصول على النقاط الثلاث، قبل أن يخسروا في اللحظات الأخيرة.

وقال حسين، في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن «الإعصار» لم يظهر في الشوط الأول بصورة جيدة عكس الشوط الثاني الذي كان فيه الأقرب لتحقيق الفوز، وقال: «قدمنا في الشوط الثاني أداءً جيداً. عموماً بعد الخسارة في اللقاء يجب أن نفكر في المباراة المقبلة، لدينا مواجهة أمام النصر علينا الاستعداد لها جيداً، نحن لدينا الأفضل لنقدمه ونحتاج إلى الصبر علينا».

أرقام فهد الظنحاني في آخر 3 مباريات

تصديات: 9

تسديدات متلقاة: 9

عرضيات ملتقطة: 1

نسبة نجاح الإنقاذ: 100%