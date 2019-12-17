كايزر: دربت لاعبين من نوعية عموري في لشبونة وأياكس

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، أنه رغم الفوز الذي حققه فريقه على الفجيرة بهدف دون رد، أول من أمس، في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، إلا أن اللاعبين يشعرون بالاستياء من المستوى الذي ظهروا به خلال المباراة.

وقال كايرز في مؤتمر صحافي، إن لاعبي الجزيرة لم يحتفلوا بالفوز بعد المباراة، لأنهم غير راضين عن مردودهم، ويعلمون أن الفريق كان يجب أن يظهر بشكل أفضل، موضحاً: أستطيع القول إن الفجيرة قدم مباراة جيدة جداً، بينما لم يقدم الجزيرة المستوى المتوقع منه، وكانت هناك حالة من الاستياء داخل غرفة الملابس، ويجب علينا أن نراجع أنفسنا بعد هذه المباراة، ولا أتحدث فقط عن اللاعبين، ولكن الأمر نفسه ينطبق على الجهاز الفني، لأن ما حدث خلال هذه المباراة لا يرضينا.

وأضاف: الأمر الذي يجعلني أشعر بالسعادة هو أن الفريق قاتل حتى يحافظ على الفوز، ولكن علينا البدء في الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الوصل، والتي يجب أن نظهر خلالها بشكل أفضل من الذي ظهرنا به أمام الفجيرة.

وتابع: من الصعب الحديث عن النقاط السلبية عقب المباراة مباشرة، أرى أن اللاعبين يشعرون بالإرهاق، ولم يتخذوا القرارات المناسبة أثناء المباراة، وأعتقد أننا يجب أن نستعد بشكل أفضل بالنسبة إلى الجانب البدني، والأمر نفسه على مستوى الأداء الخططي.

ورداً على سؤال حول تراجع مردود عمر عبدالرحمن، بعد ظهوره بشكل جيد أمام الوحدة في كأس الخليج العربي، وحتا في الدوري، قال: أتفق في الرأي حول أن البعض كان ينتظر مردوداً أفضل من عموري، وأتفهم أن التوقعات كانت كبيرة، خصوصاً بعد مستواه أمام الوحدة وحتا، لكن يجب أن نتذكر أن اللاعب توقف عن اللعب لأكثر من عام، وأنه عائد من الإصابة، وهذه ليست فترة قصيرة، بالتأكيد أداؤه سيكون متذبذباً، لكنه سيعود لأنه لاعب يصنع الفارق مثل خلفان مبارك وعلي مبخوت، خصوصاً أنه يتخذ قرارات حاسمة تساعد الفريق، وبالنسبة لي توليت تدريب العديد من اللاعبين من هذه النوعية في سبورتينغ لشبونة وأياكس والأندية التي توليت تدريبها.

وعن قلة عدد الأهداف التي أحرزها علي مبخوت في الدوري، والتي بلغت هدفين فقط، وإذا كان اللاعب يعاني ضغطاً نفسياً، بسبب عدم إحراز الأهداف، قال: لا أعتقد ذلك، هو لديه خبرة كبيرة، وتعود على إحراز الأهداف مع المنتخب الوطني والجزيرة، وبالفعل هو أحرز هدفين، لكنه قادر على العودة سريعاً.

بوقرة: لا أفكر في استبدال جيبور

قال مدرب الفجيرة، الجزائري مجيد بوقرة، إنه لا يفكر في استبدال اللاعب الليبيري ويليام جيبور، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب مردوده الضعيف، وعدم إحرازه أي هدف منذ بداية الموسم، لافتاً إلى أنه يدعم اللاعب بكل قوة حتى يظهر بمستوى جيد.

وأوضح بوقرة في مؤتمر صحافي، أن جيبور يفتقد إلى الحظ، مشدداً على أنه سيستمر في دعمه، وقال: لا نفكر في فترة الانتقالات الشتوية، أو الاستغناء عن جيبور، أمامنا مباريات أخرى، يجب أن نركز عليها، ولن نتحدث عن التغيير الآن، ويجب أن ندعم جيبور، إذ إننا عائلة واحدة.

وأشار إلى أن الفجيرة افتقد الاستفادة من الفرص التي سنحت للاعبيه أمام الجزيرة، وقال: سيطرنا على الكرة في الشوط الثاني، لكننا لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها، وأعتقد أننا نحتاج إلى فوز واحد فقط، حتى تعود الثقة إلى اللاعبين.