3 عقبات تختبر صدارة الشارقة أمام العميد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يختبر الشارقة صدارته لبطولة دوري الخليج العربي النصر، عندما يلتقي النصر عند الساعة 8:30 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم في نادي النصر، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، في مباراة جعلها مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، قمة منتظرة بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال الجولات السابقة، خصوصاً أمام الفرق المنافسة على اللقب، وبعد فوزه على شباب الأهلي، وتعادله مع العين في الجولة الماضية.

وسيجد الشارقة نفسه أمام ثلاث عقبات تختبر صدارته للبطولة، إذ سيلعب الفريق للمرة الأولى من دون هدافه وأفضل لاعبي دوري الخليج العربي الموسم الماضي، البرازيلي إيغور، الذي نال بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام بني ياس، وهو الاختبار الأصعب الذي ينتظر فيه جمهور الشارقة معرفة كيف يتعامل المدرب، عبدالعزيز العنبري، معه وإيجاد البديل.

الاختبار الثاني أمام الملك هو العودة بنتيجة إيجابية من ملعب النصر، الذي رفض الخسارة أمام كل الفرق التي قابلها في الجولات الثماني الماضية، وظهوره في البطولة بروح جديدة ومستوى فني متميز، أما الاختبار الثالث والصعب أيضاً فسيكون في خط الدفاع بسبب غياب قائد الفريق وأحد أفضل مدافعي البطولة، شاهين عبدالرحمن، الذي تعرض لكسر بذراعه في مباراة بني ياس، وهي العقبات الثلاث التي يجب على مدرب الشارقة التعامل معها اليوم.

وتشهد المباراة صراعاً من نوع خاص بين لاعبَين من الطبيعي أن يكونا مفتاح الفوز لفريقيهما، هما لاعب النصر، البرتغالي توزي، الذي أحرز هدفي العميد في مرمى العين خلال الجولة الماضية، وأصبح أحد أفضل لاعبي الفريق وأنشطهم خلال الجولات الماضية، وفي المقابل تعرض نجم الشارقة، مينديز، خلال الفترة الماضية، إلى انتقادات بسبب هبوط مستواه، وهو ما يفرض عليه تقديم أقصى ما يملك في مباراة اليوم، لتأكيد أنه الأفضل، وتعويض غياب البرازيلي إيغور.

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