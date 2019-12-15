ريجيكامب: لاعبو الوصل لم ينسوا الخسارة بالـ 5

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن مواجهة شباب الأهلي غداً في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ستكون مختلفة عن المباراة التي جمعت الفريقين في كأس الخليج العربي، ولكنه أشار إلى أن لاعبي «الإمبراطور» لم ينسوا الخسارة التي تكبدها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، مشدداً على رغبتهم في تقديم مباراة أفضل من التي خسرها الفريق وودع بسببها مسابقة الكأس.

وقال ريجيكامب، في مؤتمر صحافي، إنه متأكد أن اللاعبين لم ينسوا هذه المباراة، ولكن في الوقت نفسه هم يعلمون أنهم قدموا مباراة جيدة، حتى الدقيقة 84، موضحاً: «هذه المباراة فرصتنا لتقديم مباراة جيدة، وأن نحقق نتيجة إيجابية، تدعم مشوارنا في الدوري».

ورداً على سؤال حول تفوق شباب الأهلي على الوصل في المباريات الأخيرة، وتأثير ذلك نفسياً في لاعبي الأصفر، قال: «بشكل عام أثق تماماً بقدرات لاعبي الوصل، وهذا الأمر يحدث كثيراً في كرة القدم أن يتفوق فريق في بعض الأوقات، ولكن ذلك ليس له تأثير في فريقي، إذ إننا لدينا إمكانات جيدة، ونستطيع أن نقدم مباراة قوية».

وأضاف: «أرى أن هذا هو وقتنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وتركيزي على تجهيز الفريق بأفضل طريقة، لقد لعبنا العديد من المباريات أمام شباب الأهلي، هم يعلمون طريقة لعبنا، والأمر نفسه بالنسبة لنا نحن نعلم طريقة لعبهم، ويجب أن نكون في كامل تركيزنا، وأن نتجنب الوقوع في الأخطاء».

أما بالنسبة لجاهزية اللاعبين واحتمالية عودة البرازيلي ويلتون سواريز، قال: «لدينا بعض الإصابات، مثل خميس إسماعيل، وأيضاً سواريز، إذ إننا سنرى اليوم جاهزيتهما للمباراة، وبالنسبة للاعب البرازيلي أنا كنت أتمنى أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الماضية أمام الفجيرة، لكن لديه إصابة، وهو يتدرب مع الفريق، ونأمل أن يعود للعب أمام شباب الأهلي».

وختم المدرب الروماني تصريحاته بالحديث عن الانتقالات الشتوية، والتعاقدات التي يسعى الوصل إلى إبرامها، قال: «كما ذكرت لدينا بعض الإصابات، وأمامنا الوقت حتى نفكر في احتياجات (الإمبراطور)، خصوصاً أن الانتقالات الشتوية دوماً يكون من الصعب فيها التعاقد مع صفقات جيدة، بالتحديد بالنسبة للاعبين المواطنين».

هذا هو وقتنا لتحقيق نتيجة إيجابية، وتركيزي على تجهيز الفريق.