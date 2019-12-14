خياران أمام الشارقة لتعويض غياب إيغور

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن الشارقة لديه خياران لتعويض غياب لاعبه البرازيلي إيغور كورنادو، خلال مباراة «الملك» مع النصر غداً، ضمن الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أن تعرض للطرد في مباراة الفريق السابقة أمام بني ياس، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وقال العنبري، في مؤتمر صحافي أمس: «إن الخيار الأول يعتمد على طريقة اللعب في المباراة، والخيار الآخر هو التعويل على تقديم اللاعبين كمجموعة المردود الفني المطلوب، خصوصاً أن إيغور يعتبر أفضل لاعبي الدوري».

وأضاف: «آمل أن تكون ردة فعل اللاعبين قوية، وأن يقدموا مستوى أفضل من ذلك الذي قدمه الفريق في مباراة بني ياس»، مشدداً على أنه «سيتم اختيار الأفضل والأنسب للفريق في هذه المباراة».

وأوضح العنبري: «المباراة تمثل تحدياً كبيراً للفريق، في ظل الغيابات المؤثرة بصفوف الفريق، خصوصاً لاعبين مثل إيغور وشاهين عبدالرحمن، ومن الممكن أن يمر الفريق في المستقبل بهذه الظروف الحالية، لذلك كل تفكيري أن يقدم الفريق مستوى أفضل من ذلك الذي قدمه في مباراة بني ياس».

ووصف العنبري مباراة النصر بأنها من أصعب المباريات التي يواجهها الفريق، كون النصر يعد حالياً من أفضل فرق الدوري، للمستوى الفني الذي ظهر به في الجولات السبع الماضية.

وأشار العنبري إلى أن الفريق سيفقد في هذه المباراة بجانب إيغور وشاهين كلاً من سيف راشد وأحمد سيف وحمد جاسم.

عبدالعزيز العنبري:

«سيتم اختيار الأفضل والأنسب للفريق في مباراة النصر».