مجيد بوقرة: تنتظرنا مباراة صعبة أمام أقوى فرق الدوري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة المباراة التي سيخوضها فريقه امام الجزيرة والتي ستقام بعد غد ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي في العاصمة ابوظبي، بالمباراة الصعبة لكونها ستكون امام اقوى فرق الدوري لما يملكه الجزيرة من لاعبين بإمكانات عالية.

وقال بوقرة في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم في نادي الفجيرة: سنعمل على إعداد الفريق تكتيكيا بشكل يليق بالمباراة وسنكون جاهزين لها، وانا واثق ان الفريق سيلعب بشكل جيد امام الجزيرة، ولايوجد شيء نخسره في هذه المباراة لذلك علينا تقديم العطاء الافضل في الملعب.

واضاف: تنتظرنا مباراة مهمة وقوية امام الجزيرة وهو من افضل فرق الدوري ولاعبوه يتمتعون بإمكانات عالية وهو فريق قوي ومعروف للجميع، لذلك تنتظرنا مباراة صعبة، والشهر الحالي سيكون صعبا على جميع الفرق بسبب ضغط المباريات مما يوجب علينا تأهيل اللاعبين بالشكل الذي يتناسب وخوض المباريات كل 4 ايام تقريبا.



وأكمل: انا سعيد بالاداء امام الوصل بالرغم من الخسارة لاننا كنا جيدين وظهرنا بشخصية عالية ويجب ان يستمر الاداء وهذه الشخصية لتحقيق النتيجة الايجابية.