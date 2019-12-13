اتحاد الدراجات يعتمد بعثة المنتخب للبطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات في اجتماعه، أول من أمس، برئاسة نائب الرئيس أحمد الحوري، أعضاء البعثة المشاركة في البطولة العربية للمضمار التي ستقام في المضمار الجديد بالقاهرة خلال الفترة من 26 الى 31 ديسمبر الجاري. ويرأس البعثة أمين عام الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات عبدالناصر الشامسي، وتضم مدرب منتخب الكبار بدر ميرزا، ومساعده شريف عبدالله، ومدربة منتخب الإناث ربا حيلاني، والحكم المرافق سيف الشرقي، والجهاز الإداري والتقني الذي يضم معاذ المنصوري وحسين مال الله، وميشيل ايرا وجون باول، ونجوم منتخب الكبار يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وماجد عبدالرحيم ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف وخالد معيوف ووليد النقبي، وثنائي منتخب الشباب علي حميد محراب وراشد المنصوري، ومن منتخب الإناث صفية مختار الصايغ وشيخة عيسى.