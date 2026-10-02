فالودة: قميص جمهور الإمارات يحكي قصة وطن.. وهوية «الأبيض»

أكد عضو رابطة مشجعي منتخب الإمارات، فهد المنصوري (فالودة)، أن تصميم قميص جمهور المنتخب في بطولة «خليجي 27» استلهم فكرته من المشجع الإماراتي، ليجسد ارتباطه بمنتخبه ووطنه، ويعكس الهوية الوطنية في المدرجات من خلال تفاصيل التصميم وألوانه ورموزه، مشيراً إلى أن القميص يحمل رسالة تعبر عن مشاعر الجمهور ودوره في مساندة «الأبيض» خلال البطولة.

ونشر مصمم القميص ومشجع المنتخب ونادي الوحدة، المعروف على منصة «إكس» باسم «العازي»، تفاصيل التصميم الذي يرتديه المشجعون خلال البطولة، فيما قال فهد المنصوري لـ«الإمارات اليوم» إن الجمهور اختار التصميم النهائي للقميص.

وأضاف: «تصميم القميص جاء كالعادة من المشجعين، إذ استلهمت فكرته من المشجع الإماراتي، حيث جاءت كلمة الإمارات في واجهة القميص بحروف عربية هندسية، يتداخل معها مشجع بالزي الإماراتي يرفع العلم، تعبيراً عن ارتباط الجمهور بوطنه، فخلف كل راية مرفوعة قلب ينبض بحبه».

وتابع: «على الصدر يأتي شعار اتحاد كرة القدم ليؤكد انتماء المشجع للمنتخب، بينما تحمل الجهة الخلفية عبارة جمهور الإمارات باللغة الإنجليزية».

وأشار إلى أن «الرقم 1971 يعلو القميص من الخلف، اعتزازاً بعام قيام الاتحاد، والبداية التي جمعت جميع إمارات الدولة تحت راية واحدة».

وقال: «استمدت ألوان القميص من علم الدولة، لتعبر في الرؤية التصميمية عن معانٍ يعيشها المدرج، فالأحمر يرمز إلى شغف الجماهير وقوة التشجيع، والأبيض إلى هوية المنتخب، والأخضر إلى آمال الجمهور بالفرحة وطموح التتويج، بينما يرمز الأسود إلى قوة الانتماء وثبات المساندة مهما تغيرت النتائج».

وكشف المنصوري أن تصميم القميص تم بالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، الذي تكفل بتوفيره لرابطة المشجعين الموجودة في جدة، لمتابعة المنتخب ومساندته خلال مشاركته في «خليجي 27»، مؤكداً أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجمهور الإماراتي في المدرجات وإظهار هويته بصورة تليق بالمنتخب والدولة.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الجمهور الإماراتي في البطولة، مشيراً إلى أن التزام المشجعين وحضورهم ومساندتهم المستمرة يمثل عوامل مهمة في دعم اللاعبين.

وقال: «الجمهور الإماراتي أثبت حضوره والتزامه، ونريد أن يتواصل هذا الدعم في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن المنتخب وصل إلى نصف النهائي، ولذلك أوجه الدعوة إلى المزيد من الجماهير والمشجعين للحضور إلى جدة ومساندة المنتخب أمام عُمان السبت، فاللاعبون بحاجة إلى صوت الجمهور ووقوفه خلفهم». وأشار إلى أنه تم توفير جميع أدوات التشجيع التي يحتاج إليها الجمهور، من شالات وأعلام وغيرها من الأدوات المستخدمة في المدرجات، بهدف مساعدة المشجعين على تقديم صورة مميزة ومواصلة الأجواء الحماسية خلف المنتخب، مؤكداً أن رابطة المشجعين حريصة على أن يكون حضور الجمهور الإماراتي فاعلاً ومؤثراً في المدرجات حتى نهاية مشوار «الأبيض» في البطولة.