عبدالمجيد حسين: أحمد خليل يحتاج إلى الصبر ليستعيد مستواه

المصدر: أحمد طارق - دبي

قال عضو مجلس إدارة شركة الكرة بنادي شباب الأهلي، عبدالمجيد حسين، إنهم واثقون بالقدرات الكبيرة التي يمتلكها نجم الفريق أحمد خليل، مؤكداً أن اللاعب «يحتاج إلى الصبر حتى يستعيد مستواه المعروف عنه».

ولعب أحمد خليل مباراة كاملة وهي من المرات القليلة هذا الموسم مع شباب الأهلي، وكان ذلك في لقاء الوحدة، أول من أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، وأسهم في الفوز بنتيجة 4-صفر، كما سجل الهدف الرابع.

وأضاف عبدالمجيد لـ«الإمارات اليوم»: «أحمد خليل لديه إصرار كبير على العودة إلى مستواه، وشهادتي مجروحة في إمكاناته وقدراته، لكنه يحتاج إلى الصبر، وأن يعمل بشكل أكبر، حتى يستعيد مستواه الذي يرغب ونرغب في أن يظهر به».

وتابع: «المدرب يجهزه بشكل تدريجي خلال المباريات، حتى يستعيد ثقته بنفسه، إذ شارك في كأس الخليج العربي، قبل أن يشارك أمام الوحدة في مباراة كاملة»، مبيناً: «خليل لاعب دولي كبير، والمدرب والجهاز الفني على اقتناع تام بإمكاناته، وأحياناً يمر اللاعب بظروف تحتاج إلى الدعم المعنوي، ونحن نثق بإمكانات خليل وقدرته على قيادة الفريق إلى الأفضل».

واعتبر عبدالمجيد في جانب آخر أن الفريق يواصل طريقه بقوة في الدوري، وقدم مباراة كبيرة أمام الوحدة، متوجهاً إلى الجمهور بتحية كبيرة لحضوره ودعمه للفريق. وقال: «لدينا أهداف نسعى إلى تحقيقها، إذ إن الفريق مطلوب منه المنافسة على البطولات كافة، والاستعداد بأفضل طريقة لأبطال آسيا».

وعن تألق اللاعبين الشباب، اعتبر ذلك نتاج العمل الذي تقوم به أكاديمية النادي. يذكر أن لقاء الوحدة شهد تسجيل كل من أحمد جميل وعيد خميس هدفاً لكل لاعب في مشاركتهما الأولى. وقال عبدالمجيد حسين: «مشاركتهما جاءت بعدما تم وضعهما تحت الأنظار في الفترة الماضية، وتجهيزهما بطريقة جيدة للمشاركة مع الفريق الأول».

وعن تأثير لوائح رابطة المحترفين في إلزام كل فريق بمشاركة لاعبين من مواليد 1997، في كأس الخليج العربي، قال: «بالتأكيد تأثيرها إيجابي، لكن أرى أن التأثير الأكبر بالنسبة إلى الدور الذي تقوم به أكاديمية شباب الأهلي إذ إن ذلك دليل على أن القائمين على الأكاديمية يعملون بطريقة صحيحة».

أروابارينا: خليل تعرض لـ«السب» من أحد المشجعين

نفى مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حدوث مشكلة بينه وبين لاعبه أحمد خليل، أثناء مباراة الوحدة، موضحاً أن «اللاعب تعرض للسب من أحد المشجعين في المدرجات، لذلك توجه للحديث معي أثناء المباراة».

وقال أروابارينا إنه غير معتاد على هذه التصرفات في ملاعب الإمارات، مبيناً في تصريحات صحافية: «لم يسبق أن صادفتني من قبل هذه الواقعة، البعض اعتقد أن هناك شيئاً بيني وبين أحمد خليل»، وقال مازحاً: «أنا لا أستطيع أن أفعل شيئاً مع خليل الأقوى مني جسدياً، وربما أستطيع ذلك مع لاعبين بمثل قوتي وسني، وبشكل عام خليل لاعب مميز، وسأظل خلفه وأدعمه حتى يصل إلى مستواه المعروف».

أحمد خليل شارك في مباراة كاملة أمام الوحدة، وسجل الهدف الرابع لشباب الأهلي.