عبدالملك يرأس «العمومية» غير العادية لاتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، إبراهيم عبدالملك، سيترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم المقرر غداً في فندق «إنتركونتننتال فيستيفال سيتي» في دبي، وذلك لاختيار اللجنة الانتقالية التي ستدير شؤون الاتحاد في الفترة المقبلة إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بعد استقالة مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس مروان بن غليطة.

وجاء اختيار إبراهيم عبدالملك لرئاسة الاجتماع المرتقب كونه أكبر الأعضاء الممثلين سناً في الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للمادة 151 من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم التي تنص على اختيار أكبر الأعضاء الممثلين سناً لرئاسة الاجتماع.