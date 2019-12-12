عموري يحرز أول أهدافه مع الجزيرة في الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تغلب الجزيرة على مستضيفه حتا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما أمس، في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، وسجل الهدفين، خلفان مبارك «36» وعمر عبدالرحمن «60»، ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 14، بينما توقف رصيد حتا عند ثماني نقاط.

وشهدت المباراة هدفين ملغيين لكل فريق من جانب تقنية «الفار» بداعي التسلل، ونجح اللاعب عمر عبدالرحمن، في إحراز أول أهدافه مع الجزيرة في بطولة الدوري، بعد أن كان قد أحرز هدفاً بمرمى الوحدة في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

واستغل خلفان مبارك، تمريرة البرازيلي كينو، في منطقة الجزاء وانفرد بالمرمى وسجل أول أهداف المباراة ليبدأ بعدها الجزيرة في امتلاك الكرة، فيما اعتمد حتا على الهجمات المرتدة، ونجح عمر عبدالرحمن، في إحراز الهدف الثاني من متابعة لتسديدة قوية ارتدت من حارس حتا، الذي أكملها عموري في المرمى.