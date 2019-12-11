حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في «المرموم»

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، في نادي دبي للهجن بالمرموم، التي اقيمت على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات، إذ شهدت التحديات، التي أقيمت بميدان سباقات المرموم، تنافساً مثيراً بين الشعارات المرشحة للألقاب.

وحققت الشعارات المملوكة لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجاحات كبيرة، وتمكنت «الشاهينية» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، من حصد صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، مسجلة زمناً قدره 7:31:4 دقائق، وجاء الشعار نفسه ليكسب المركز الأول في ثاني الأشواط للقايا البكار المهجنات عن طريق «الشاهينية» التي سجلت زمناً بلغ 7:30:5 دقائق.

وذهبت قمة الجعدان المحليات إلى الشعار المملوك إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بعد أن قاد المضمر راشد خميس الغويص، «شاهين» للصدارة، بزمن قدره 7:29:2 دقائق، أما الشوط الرابع المخصص للجعدان المهجنات ذهبت صدارته إلى هجن الرئاسة بوساطة «شاهين»، الذي قاده المضمر راشد بالسم المنصوري، بتوقيت 7:27:2 دقائق.

من جهة أخرى، أقيمت في الفترة الصباحية 25 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وخصصت 12 شوطاً لهجن الإنتاج، إذ نجحت «شواهين» المملوكة لمسفر خميس سبيع المنصوري، في حسم صدارة الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات في زمن قدره 7:35:6 دقائق، بالمقابل جاءت «سرابه» بشعار عبيد محمد حمد الوهيبي، لتمارس الإبداع من خلال ثاني الأشواط للبكار المهجنات، وتنجح في حصد الصدارة بتوقيت بلغ 7:35:1 دقائق.

ووضع «شاهين» لأحمد محمد بخيت المنصوري، نفسه على القمة، من خلال الشوط الثالث للجعدان المحليات، وخطف المركز الأول في زمن قدره 7:36:3 دقائق، وكان «شغموم» لجويعد فهيد ناصر مبارك العجمي، هو الظافر بالناموس، بعد أن حطت أقدامه عند خط النهاية في وقت أشارت فيه الساعة إلى مرور 7:29:3 دقائق وكان هو الأفضل على الإطلاق.

أقيم السباق على مدار 18 شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات.