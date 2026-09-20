«محمد بن راشد للمعرفة» تطلق «كتاب في دقائق» بحلة جديدة

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة سلسلة «كتاب في دقائق» بحلتها الجديدة، وذلك في ختام مشاركتها بالدورة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، التي أسدلت الستار على فعالياتها أول من أمس.

وتقدّم سلسلة «كتاب في دقائق» خلاصات مركزة لأبرز أفكار الكتب ورؤاها بأسلوب مُثرٍ وموجز، بما يتيح للقارئ الوصول إلى معرفة مكثفة في وقت قصير.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، في كلمة له خلال حفل إطلاق السلسلة بحلتها الجديدة: «تُسهم مبادرة (كتاب في دقائق) في استثمار وقت القارئ، وتساعده على تكوين معرفة واسعة بمضامين الكتب وأفكارها، بدلاً من أن يقتصر اطّلاعه طول حياته على عدد محدود منها. ولا ينحصر هدف المبادرة على تقديم الملخصات فحسب، بل يمتد إلى تشجيع الناس على القراءة؛ فمن يطّلع على قدر يسير من محتوى الكتاب ويتعرّف إلى فكرته قد يدفعه ذلك إلى العودة إليه وقراءته كاملاً».

وأشار إلى أن الحلة الجديدة تأتي امتداداً لمسيرة المبادرة منذ إطلاقها عام 2013، واتساقاً مع أهداف عام الأسرة؛ إذ أصبحت السلسلة تصدر في خمسة أعداد بدلاً من ثلاثة كما في السابق، وبحجم أصغر، مع إضافة سلسلتين جديدتين تتناولان الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب موضوعات الإدارة والقيادة والأسرة وتطوير الذات.

وتُعد سلسلة «كتاب في دقائق» إحدى المبادرات المعرفية التي أطلقتها المؤسسة لتقديم خلاصات مركزة باللغة العربية لكتب عالمية مختارة، بما يمكّن القراء من التعرف إلى أفكارها الرئيسة، واختيار ما يرغبون في التوسع في قراءته. وتتيح المؤسسة إصدارات السلسلة عبر موقعها الإلكتروني و«مركز المعرفة الرقمي» التابع للمؤسسة، بما يسهّل الوصول إليها والاستفادة منها.

ويأتي تطوير السلسلة ضمن منظومة مبادرات المؤسسة المعنية بتعزيز القراءة ونشر المعرفة، ومنها «استراحة معرفة»، التي تنظّم لقاءات وجلسات تفاعلية لمناقشة الكتب وتبادل الأفكار، و«عائلتي تقرأ»، التي تسهم في ترسيخ عادة القراءة داخل الأسرة.

برنامج

شمل برنامج مشاركة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة تفاعلية، إلى جانب استعراض مستجدات عدد من مبادراتها وبرامجها المعرفية، ما قدّم صورة أشمل عن نطاق عمل المؤسسة وتنوع مشروعاتها.

جمال بن حويرب:

. المبادرة تسهم في استثمار وقت القارئ وتساعده على تكوين معرفة واسعة بمضامين الكتب وأفكارها.

. 2013 رأت سلسلة «كتاب في دقائق» النور.