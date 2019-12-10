«عقدة الموسمين» تزعج بني ياس.. وتحفز الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

يخوض الشارقة مواجهة مهمة أمام ضيفه بني ياس عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم على ملعبه في استاد نادي الشارقة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ يأمل الشارقة مواصلة مسيرة انتصاراته وتحقيق فوزه السابع في الدوري وتعزيز صدارته، والقفز برصيده إلى النقطة 22، فيما يسعى بني ياس إلى فك عقدة استمرت موسمي 2018-2019 و2016-2017 لم يحقق خلالهما الفوز على الشارقة في الدوري، إذ فاز «الملك» ذهاباً وإياباً في مباراتي الموسم الماضي بنتيجة 2-1، وقبلها فاز على بني ياس في ذهاب موسم 2016-2017 4-1 في حين تعادلا 2-2 في مباراة الإياب بالموسم نفسه.

ويخوض الشارقة الذي يسعى للمحافظة على سجله خالياً من أي خسارة في الدوري حتى الآن مباراة بني ياس بروح معنوية عالية منتشياً بفوزه الكبير على الجزيرة بهدفين نظيفين في الجولة السابعة، قبل توقف مباريات الدوري بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 24.

واستغل الشارقة فترة توقف الدوري بمواصلة تدريباته اليوم، فضلاً عن أداء مباراة ودية أمام فريق الكويت الكويتي وتجهيز لاعبيه لمباريات الدوري.

ويعوّل الشارقة على قوته الهجومية الضاربة بوجود الثلاثي البرازيلي إيغور كورنادو ولاعبي الرأس الأخضر ريان منديز وريكاردو غوميز، لكن رغم ذلك فإن الشارقة يتحسب لحدوث أي مفاجآت يمكن أن تلحق به الخسارة الأولى في الدوري.

ورغم خروجه أخيراً من مسابقة كأس الخليج العربي بعد خسارته أمام العين في الدور ربع النهائي للبطولة، فإن تركيز الشارقة كان دائماً منصباً على مباريات الدوري وليس كأس الخليج العربي الذي منح خلالها الجهاز الفني بقيادة عبدالعزيز العنبري الفرصة لعدد كبير من لاعبيه الشباب، للمشاركة في المباريات لاكتساب المزيد من الخبرات والتعرف إلى قدراتهم وإمكاناتهم الفنية.

بدوره، شدد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، على أنه سيمنح فرصة المشاركة في المباراة للاعبين الأكثر جاهزية، مشيراً إلى أن الفريق سيفتقد جهود اللاعب سيف راشد لإجرائه عملية جراحية في الرباط الصليبي.

في المقابل، تشكل هذه المباراة أهمية كبيرة لبني ياس الذي يتطلع لتجاوز مركزه الحالي العاشر برصيد سبع نقاط، إذ لعب سبع مباريات حتى الآن فاز في مباراة واحدة وتعادل في أربع وخسر اثنتين.

ويأمل بني ياس أن يكون أول فريق يفوز على الشارقة هذا الموسم وإيقاف زحفه نحو الفوز بلقب الدوري وتكرار سيناريو الموسم الماضي.

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