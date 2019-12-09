سيف راشد خارج حسابات «الملك» أمام بني ياس

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، جاهزية فريقه للمواجهة المرتقبة أمام بني ياس، غداً، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، واصفاً المنافس بالفريق الصعب، وأنه ظل يقدم مستويات جيدة منذ الموسم الماضي، مطالباً لاعبيه بضرورة التعود على ضغط المباريات نظراً إلى كون أن الفريق سيواجه هذا الأمر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الشارقة سيفقد جهود اللاعب سيف راشد في مباراة الغد.

وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، بمقر النادي: «لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وسنمنح الفرصة للأكثر جاهزية».