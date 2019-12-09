5 مشاهد خطفت الأضواء في ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سجلت فرق العين والنصر وشباب الأهلي والجزيرة أسماءها في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم، وأثبتت نفسها منافسة بقوة على اللقب بعد الأداء الفني اللافت الذي أظهرته، فضلاً عن الأهداف الرائعة التي سجلها النجوم، يتقدمها هدف الجزراوي عمر عبدالرحمن (عموري).

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت فوزاً كبيراً للجزيرة على الوحدة برباعية نظيفة، وشهد «ديربي دبي» نتيجة كبيرة أيضاً، بفوز شباب الأهلي على الوصل 5-1، كما نجح العين في الفوز على الشارقة 2-1، وفي الفجيرة حقق النصر المهم وعاد بالفوز والصعود بهدف دون مقابل، ليصل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، وينجح في مواصلة نتائجه الإيجابية بقيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد من الدور ربع النهائي، على النحو الآتي:

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