بني ياس يُقيل 3 مسؤولين عن خطأ كأس الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قررت شركة نادي بني ياس لكرة القدم إقالة مدير الفريق مرزوق المنصوري، ومساعد المدرب ساشا أوليفيرا، بجانب مدرب اللياقة مارك فيليب، بسبب الخطأ الإداري الذي أدى لخروج «السماوي» من بطولة كأس الخليج العربي بعد أن أشرك لاعباً إضافياً أكثر من العدد المسموح بمشاركته من اللاعبين الأجانب (ستة لاعبين)، خلال المباراة التي جمعته أمام الفجيرة في الجولة الاخيرة من مرحلة دوري المجموعات والتي انتهت بفوز بني ياس 3-1.

وقال السماوي، في بيان أصدره أمس: «يعلن نادي بني ياس توجيه الشكر إلى كل من مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرزوق المنصوري، ومساعد مدرب الفريق ساشا أوليفرا، ومدرب اللياقة البدنية مارك فيليب، على الفترة التي تواجدوا بها مع النادي».

وأضاف : «نتائج تحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة تبديل مباراة الفجيرة أكدت مسؤولية الثلاثي، مسؤولية كاملة، عن وقوع الخطأ».

‏وتتمنى إدارة النادي التوفيق للثلاثي في خطوتهم المستقبلية، وتؤكد دوماً على حتمية مكافأة من يجيد ومعاقبة المخطئ.

يذكر أن لجنة الانضباط كانت قد اتخذت قراراً بإجماع أعضائها، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، باعتبار فريق بني ياس خاسراً مباراته في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لمخالفته المواد «2 و3 و8» من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي والفقرة «ب» من «المادة 78» الخاصة بلائحة من المسابقات، والفقرة «ج» من المادة «79» الخاصة بنظام الاستبدالات، وذلك بعدما تلقت اللجنة تقريراً كاملاً بهذا الخصوص من رابطة المحترفين.