خورخي دا سيلفا: اتحاد كلباء سيواجه عجمان بدون التوغولي مالابا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدرب الفريق الاول لاتحاد كلباء الاوروغوياني خورخي دا سيلفا دياز المباراة التي ستجمع فريقه بضيفه عجمان بالمباراة الهامة وعد "البرتقالي" بالفريق المنافس، مؤكدا ان ضيفه عجمان لم يكن بوضع جيد في المباريات الماضية ويبحث عن العودة، ويتطلع لاستعادة وضعه، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم تمهيدا للمباراة التي ستجمع الفريقين عصر الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي.

ويبلغ رصيد اتحاد كلباء (6) نقاط في المركز الثاني عشر، بينما يبلغ رصيد عجمان (8) نقاط في المركز السابع.

واوضح المدرب خورخي دياز: "من وجهة نظري انا اعتبر عجمان فريقا منافسا لنا بتحقيق التطلعات، ولذلك فان تركيزنا سينصب على كيفية اقتناص كامل نقاط هذه المباراة قبل مواجهة الظفرة، ووصف خورخي المباراة انها لن تكون سهلة لاي من النمور او البرتقالي بل انها ستكون صعبة على الفريقين، وتابع: سيغيب عن المباراة هداف الفريق التوغولي مالابا، لكننا جهزنا البديل اما ان يكون ابراهيم سرحان او احمد عامر، وقد استغلينا فترة التوقف بشكل ممتاز في إعداد الفريق بصورة مثالية، بعد ان صححنا الأخطاء، كما وعملنا على تحسين أداء الفريق، ولدي الثقه في اللاعبين المتاحين و جاهزيتهم لضغط المباريات المتوقع خلال الشهر الحالي، وبما يساعدنا بالتقدم لمركز جيد في الترتيب قبل نهاية العام الحالي.