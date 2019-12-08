3 إقالات في نادي بني ياس بسبب خطأ إداري

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

قررت شركة نادي بني ياس لكرة القدم إقالة مدير الفريق مرزوق المنصوري ومساعد المدرب ساشا أوليفيرا بجانب مدرب اللياقة مارك فيليب بسبب الخطأ الإداري الذي ادى لخروج "السماوي" من بطولة كأس الخليج العربي بعد أشرك لاعبا إضافيا أكثر من العدد المسموح بمشاركته من اللاعبين الأجانب (6 لاعبين) خلال المباراة التي جمعته أمام الفجيرة في الجولة الاخيرة من مرحلة دوري المجموعات والتي انتهت بفوز بني ياس 3-1.

وقال السماوي في بيان اصدره اليوم عبر حسابه في "تويتر": "يعلن نادي بني ياس توجيه الشكر إلى كل من السيد مرزوق المنصوري مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والسيد مساعد مدرب الفريق ساشا أوليفر والسيد مدرب اللياقة البدنية مارك فليب على الفترة التي تواجدوا بها مع النادي".

وأضاف البيان: "نتائج التحقيقات اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في واقعة تبديل مباراة الفجيرة، أكدت مسؤولية الثلاثي مسؤولية كاملة عن وقوع الخطأ وتتمنى إدارة النادي التوفيق للثلاثي في خطوتهم المستقبلية القادمة ، وتؤكد دوما على حتمية مكافأة من يجيد ومعاقبة المخطئ".

يذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم كانت قد اتخذت قراراً بإجماع أعضائها برئاسة المستشار سعيد الحوطي باعتبار فريق بني ياس خاسرا مباراته في كأس الخليج العربي أمام الفجيرة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة لمخالفته المواد 3/2/8 من لائحة مسابقة كأس الخليج العربي والفقرة ب من المادة 78 الخاصة بلائحة من المسابقات والفقرة ج من المادة 79 الخاصة بنظام الاستبدالات وذلك بعدما تلقت اللجنة تقريرا كاملا بهذا الخصوص من رابطة المحترفين.