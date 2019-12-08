يعقوب البلوشي: كرونسلاف زرع في لاعبي النصر ثقافة الفوز

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال مدافع فريق النصر، يعقوب حسن البلوشي، إن تأهل النصر إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي كان مستحقاً بالنظر إلى الأداء المستقر والنتائج المميزة التي يقدمها الفريق منذ مجيء المدرب الكرواتي كرونسلاف.

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «المدرب زرع في اللاعبين ثقافة الفوز»، وأن ذلك أسهم بشكل كبير في الانتصارات المتتالية للفريق تحت قيادته. يذكر أن النصر فاز على الفجيرة في ربع النهائي أول من أمس بـ1-0، ليبلغ نصف النهائي ويلتقي العين الفائز بدوره على الشارقة 2-1.

وتحت قيادة كرونسلاف، لم يخسر النصر في سبع مباريات، إذ فاز في ست مباريات وتعادل في واحدة فقط. وقال البلوشي: «المباراة لم تكن سهلة على الفريق، خصوصاً أن الفجيرة قدم أداءً قوياً كذلك».

وتابع: «أحبطنا العديد من هجمات الفجيرة، بفضل التكاثف الدفاعي بين اللاعبين، والصلابة التي بات يتمتع بها الفريق، والانسجام بين مختلف خطوطه».

وعن مواجهة العين المنتظرة، قال: «لكل مباراة ظروفها، والنصر يتطلع بشكل دائم لتحقيق الأفضل، وبالتأكيد سنكون على أهبة الاستعداد لتك المباراة وسواها من المباريات». في المقابل، قال مدرب فريق النصر كرونسلاف في المؤتمر الصحافي بعد المباراة انه لم يكن سعيداً للمردود الفني الذي قدمه اللاعبون أمام الفجيرة. وشدّد على أن الأهم تحقق وهو الفوز والتأهل.

وانتقد المدرب تعامل اللاعبين باستسهال أمام الخصم في بداية المباراة، خصوصاً في ظل تواضع نتائج الفجيرة الأخيرة، محذراً من أن هذا كاد يضيع عليهم الاستمرار في البطولة. وقال إن التركيز مطلوب من اللاعبين ضد أي فريق، وأنه لا وجود لمباراة سهلة.

مدرب الفجيرة سعيد بعد الحد

من خطورة نيغريدو

أبدى مدرب فريق الفجيرة الجزائري مجيد بوقرة، سعادته بما قدمه خط الدفاع في المباراة، على الرغم من الهزيمة 1-0 أمام النصر في ربع نهائي الكأس ووداع المسابقة. وقال في المؤتمر الصحافي إن «دفاع الفجيرة نجح في الحد من خطورة مهاجم النصر الإسباني ألفارو نيغريدو لدرجة أنه لم يقو على تهديد مرمى الفجيرة، ولم يستطع التسجيل».

وقال إن «الفريق أبدى انضباطاً تكتيكياً، وإنه لم يستحق الخسارة قياساً بما قدمه اللاعبون في المباراة». وأكد أنه «لولا افتقاد اللاعبين للمسة الأخيرة لكانت النتيجة مغايرة».

وأضاف: «سنعالج هذا الأمر قبل استئناف الدوري».

النصر خاض مع

كرونسلاف 7 مباريات

من دون هزيمة،

فاز في 6 لقاءات

وتعادل مرة.