البطائح ودبا الحصن في صدارة دوري الاولى بعد فوزين مستحقين

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

حقق البطائح انتصارا مستحقا على ضيفه مسافي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جرت مساء اليوم ضمن منافسات دوري الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى والتي تم تقديمهما من الجولة السادسة بسبب ارتباط الفريقين بخوض مباريات دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، وظهرت المباراة بشكل فني جيد، عندما تبادل الفريقان شن الهجمات معظم دقائق المباراة التي تميزت باهدار الفرص السهلة والتي ترجم البطائح منها فرصتين سجلهما البرازيلي الكسندر ميديريوس في الدقيقة (39)، وعيسى علي (50) حسم بهما نتيجة الفوز لصالحه.

وفي مباراة ثانية فاز دبا الحصن على العربي بهدفين نظيفين ايضا، بعد مباراة ظهرت بشكل فني جيد ايضا وسجل الاهداف لصالح دبا الحصن كل من عبد الله سالم في الدقيقة (25) و حمدان المنصوري (83)، وبموجب هاتين النتيجتين تصدر دبا الحصن الترتيب برصيد (11) نقطة وهو ذات رصيد البطائح الذي حل بمركز الوصيف بفارق المواجهات المباشرة، بينما عاد دبا الفجيرة الى المركز الثالث برصيد (10) نقاط مع خوضه لمباراة اقل، والامارات رابعا (6) نقاط.

