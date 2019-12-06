البولندي سكورزا أقوى المرشحين لتدريب المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب الأولمبي البولندي ماسيج سكورزا، يعد أقوى المرشحين لتدريب المنتخب الأول، خلفاً للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، الذي تمت إقالته أخيراً من منصبه، على خلفية النتائج المتواضعة للمنتخب في كأس الخليج 24، والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وحقق سكورزا (47 عاماً)، نتائج جيدة في الفترة الأخيرة مع الأولمبي، آخرها الفوز بلقب بطولة دبي الدولية الودية، إلى جانب قيادته الفريق للتأهل إلى نهائيات آسيا بتايلاند التي تقام يناير المقبل، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ورغم أن اتحاد الكرة يدرس إمكانية التعاقد مع مدربين آخرين، لكن سكورزا يعد الخيار الأقرب، بحكم وجوده مع الأولمبي، ومعرفته التامة بلاعبي المنتخب الأول، الذي يضم في صفوفه سبعة من لاعبي الأولمبي. وسبق لسكورزا الذي يحمل رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي، أن قاد فريق بوزنان البولندي بين 2014 و2015، وحقق معه لقب الدوري البولندي، وكأس السوبر المحلي، بجانب تدريب فريق يوغون شتشتين البولندي في 2017، وقاد أيضاً الاتفاق السعودي، ووصل معه إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، والمركز السادس في الدوري السعودي.